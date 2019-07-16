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16.07.2019 19:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Семья или школа?

Верховный суд объяснил, кто заплатит за ушибы и синяки учеников
Текст: Наталья Козлова
Недавно Верховный суд РФ сделал очень интересный анализ судебного дела о мальчишеской драке в школе. Ситуацию Судебная коллегия анализировала самую что ни на есть житейскую - после уроков прямо на дворе школы в Липецкой области подрались два ученика младших классов. В результате один из мальчишек неудачно упал и получил серьезную травму.
За "шалости" несовершеннолетних отвечают и родители, и образовательные учреждения. Фото: Photoxpress За "шалости" несовершеннолетних отвечают и родители, и образовательные учреждения. Фото: Photoxpress
За "шалости" несовершеннолетних отвечают и родители, и образовательные учреждения. Фото: Photoxpress

Потом были недели в больнице, серьезная операция и долгое восстановление. Мать пострадавшего школьника потребовала компенсации от родителей драчуна. Те в свою очередь предъявили материальные претензии к школе. Дело разобрали местные суды. Но с их мнением не согласился Верховный суд РФ. В итоге Верховному суду пришлось отвечать на вопрос, так кто же должен платить за последствия школьной драки - родители или школа?

Фото: iStock
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В районный суд обратилась мать пострадавшего ученика. Предъявила иск к родителям второго драчуна и просила суд взыскать моральный вред - 300 тысяч рублей. В суде женщина рассказала, что ноябрьским днем сразу после уроков на школьном дворе произошла драка между двумя учениками, в результате пострадал ее сын.

Родители второго ребенка подали встречный иск. Он был к маме пострадавшего мальчика и к средней школе. Во встречном иске родители второго ребенка написали, что мать пострадавшего ребенка, "оказывая психологическое давление", буквально заставила их написать расписку, что они должны ей заплатить 100 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. Они даже выплатили часть - 30 тысяч. Больше платить не стали. Считают, что оставшиеся деньги должна заплатить школа, так как несчастье случилось на ее территории. А уже выплаченные ими 30 тысяч семье школа должна вернуть.

Районный суд встал на сторону пострадавшей мамы и взыскал с семьи второго участника драки 70 тысяч плюс судебные расходы. Встречный иск с претензиями родителей к школе и с просьбой посчитать данную ими расписку недействительной райсуд отклонил.

Липецкий областной суд немного подправил своих коллег. Написал взять - не 70 тысяч с семьи, а с папы - 35 и с мамы 35 тысяч рублей. В остальном согласился с решением районного суда.

Проигравшая семья дошла до Верховного суда. Вот как он увидел этот спор. Исходя из материалов дела, последний урок закончился в 13.45. А уже в 14.00 "на территории земельного участка, находящегося в пользовании школы", мальчишки подрались.

По заявлению мамы пострадавшего местная полиция провела проверку. Выяснила, что "причинитель вреда не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности". Экспертиза сказала, что ученику нанесен "тяжкий вред здоровью".

Райсуд, принимая решение, исходил из того, что драка была после уроков, поэтому, по его мнению, "малолетние выбыли из-под контроля образовательного учреждения". Поэтому школа не может нести ответственности за действия ученика. Липецкий областной суд уточнил - несчастный случай произошел после уроков, "а администрацией учебного заведения не принимались обязательства в отношении учащихся по их сопровождению до дома после окончания учебного времени и контроля за их поведением". А еще апелляция подчеркнула, что мама пострадавшего школьника к школе претензий не предъявляла.

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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ напомнила, что по Гражданскому кодексу (статья 1073) за вред, который причинил несовершеннолетний ребенок, отвечают родители или опекуны. А если малолетний в это время был "под надзором в образовательной, медицинской или иной организации, которая за ребенка отвечает", то за вред ответит организация: "Указанной правовой нормой устанавливается презумпция виновности образовательного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за малолетним, причинившим вред во время нахождения под надзором данного учреждения".

Высокая судебная инстанция напомнила коллегам и про Закон "Об образовании в РФ". Там сказано, что образовательные организации должны создавать безопасные условия для детей и своих работников. Есть приказ министерства образования и науки (№ 536 от 11 мая 2016 года), которым утверждены особенности режима отдыха и рабочего времени педагогов и "иных работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность". Если коротко, то там сказано, что в рабочие дни не менее чем за 20 минут до начала уроков и за 20 минут после окончания уроков работники должны дежурить.

Был пленум Верховного суда о процессах, которые касались причинения вреда здоровью (№ 1 от 26 января 2010 года). И там подчеркивалось, что если причинен ущерб малолетним (в том числе самому себе) и это случилось, когда он был в образовательном, медицинском или других заведениях, то должностные лица именно этих организаций отвечают за возмещение вреда, "если не докажут, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора".

Родители, опекуны и учреждения для сирот отвечают за вред, который причинили дети тогда, когда "имело место безответственное отношение к воспитанию и неосуществление должного надзора".

Вывод Верховного суда из всех перечисленных норм - образовательные, медицинские и прочие организации, где малолетний временно находился, а также лица, которые "осуществляют над ним надзор", по Гражданскому кодексу отвечают только за "неосуществление надзора в момент причинения вреда". При предъявлении требований о возмещении вреда, причиненного малолетним, пока он был под надзором в школе или больнице, суды должны учитывать пределы ответственности родителей или опекунов и организаций, где дети были.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В нашем случае, судя по справке районной опеки, семья мальчика, с которой требовали деньги, - нормальная, воспитывает троих детей, ни на каких учетах не стоит. А сельская школа, по мнению Верховного суда, должна доказать, что ее вины в причинении морального вреда пострадавшему мальчику нет.

Местные суды, сказал Верховный суд, "пришли к ошибочному выводу, что малолетние дети выбыли из-под контроля образовательного заведения, в связи с чем сельская школа не может нести гражданско-правовую ответственность за совершенные учеником действия". По Гражданскому кодексу (статья 1073) образовательные, медицинские и иные организации, где ребенок временно находится, отвечают за "осуществление должного надзора" и надзор должен быть весь период нахождения ребенка в школе, садике или больнице. Причем как внутри здания, так и на "закрепленной за образовательной организацией территории".

Местные суды, подчеркнул Верховный суд, не учли, что вред ребенку был причинен непосредственно после окончания уроков, то есть в период, пока дети находятся под надзором школы. По мнению высокого суда, "юридически значимые обстоятельства по делу определены не были и предметом исследования и оценки судов не являлись". Районный суд должен был поставить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве соответчика среднюю школу. Но этого сделано не было.

Все решения по делу отменены. Его пересмотрят в соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ.

Точка зрения

Урок пацифизма

Фото: Александр Корольков/ РГ

Алихан Динаев, победитель конкурса "Учитель года России-2018", учитель обществознания:

- В прошлом году я был в одной из самых продвинутых московских школ. Ультрасовременное здание, открытые пространства, невероятно красивые атриумы, кабинеты со стеклянными стенами, дорогое оборудование.

Фото: iStock
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И вот поход окончен. Мы спускаемся в красивый и яркий гардероб. И тут два мальчика наконец-то спустили меня с небес на землю. Они громко ругались друг с другом, толкались и вот-вот были готовы пустить в ход кулаки. Самое забавное (сейчас, не тогда) было то, что они, увлеченные действом, совершенно не реагировали на мои слова и активные попытки разнять их. Все это поразительно контрастировало с тем, что мне довелось увидеть в предыдущие часы. И одновременно навело на простую, но важную мысль - воспитать идеальных детей невозможно, даже если вложить в это гигантские деньги.

Естественны ли мальчишеские драки в школе? Да! Исчезнут ли школьные драки когда-нибудь? А прекратятся ли когда-нибудь на Земле войны? Нет, не прекратятся. И думать иначе могут только самые наивные пацифисты.

Но профилактика необходима. Во-первых, как разрешать конфликты - дети учатся прежде всего на примере своих родителей. Многие педагоги и психологи с опорой на научные исследования дают родителям такой совет. Ругаться в присутствии детей не страшно, если родители еще и мирятся при детях. Пройдет еще тысяча лет, а ничего лучше личного примера не придумают. Во-вторых, надо создавать сплоченный коллектив, объединять детей путем совместных походов, экскурсий. У школьников, у которых есть общие переживания, меньше поводов вступать на "тропу войны". В-третьих, нашим школам по-прежнему крайне не хватает психологов, не говоря уже о полноценных психологических службах. В-четвертых, надо активнее привлекать в школы организации, которые занимаются профилактикой буллинга и учат детей правильным способам разрешения конфликтов посредством тренингов, деловых игр, мастер-классов.

Подготовила Ксения Колесникова

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