Видео: Тигр вырвался на улицу в Иванове

Полиция в Иванове разыскивает хозяина тигра, выскочившего на оживленную дорогу без намордника. Хищник устроил переполох на улицах города.

По данным очевидцев, инцидент с диким животным произошел в понедельник. Пользователи соцсетей разместили в интернете видео, на котором видно, как из стоящей в пробке машины выскакивает молодой тигр. Животное выбегает на проезжую часть, при этом за ним по асфальту тянется поводок. Следом за тигром на дорогу выскакивает его хозяин в белой панаме. Мужчине удается изловить хищника.

В считанные минуты ролик с тигром набрал тысячи просмотров, став хитом соцсетей. Некоторые пользователи радовались, увидев необычного участника движения и вспоминали знаменитый советский комедийный фильм "Полосатый рейс". Другие, наоборот, осуждали хозяина тигра за неосмотрительность и рассуждали, что могло произойти, если бы дикий зверь забежал на детскую площадку.

- Происходящее в видеоролике, естественно, заинтересовало сотрудников полиции. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, и сейчас сотрудники полиции проводят по ней проверку, - говорится в сообщении РИА Новости.

По данным очевидцев, незадолго до инцидента мужчина, прогуливавшийся с тигром, был замечен возле одного из ивановских торговых центров. Судя по всему, таким образом владелец животного пытался прорекламировать выступления гастролирующего цирка.