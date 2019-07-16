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16.07.2019 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Тигр вырвался на улицу в Иванове

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Полиция в Иванове разыскивает хозяина тигра, выскочившего на оживленную дорогу без намордника. Хищник устроил переполох на улицах города.

По данным очевидцев, инцидент с диким животным произошел в понедельник. Пользователи соцсетей разместили в интернете видео, на котором видно, как из стоящей в пробке машины выскакивает молодой тигр. Животное выбегает на проезжую часть, при этом за ним по асфальту тянется поводок. Следом за тигром на дорогу выскакивает его хозяин в белой панаме. Мужчине удается изловить хищника.

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В считанные минуты ролик с тигром набрал тысячи просмотров, став хитом соцсетей. Некоторые пользователи радовались, увидев необычного участника движения и вспоминали знаменитый советский комедийный фильм "Полосатый рейс". Другие, наоборот, осуждали хозяина тигра за неосмотрительность и рассуждали, что могло произойти, если бы дикий зверь забежал на детскую площадку.

- Происходящее в видеоролике, естественно, заинтересовало сотрудников полиции. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, и сейчас сотрудники полиции проводят по ней проверку, - говорится в сообщении РИА Новости.

По данным очевидцев, незадолго до инцидента мужчина, прогуливавшийся с тигром, был замечен возле одного из ивановских торговых центров. Судя по всему, таким образом владелец животного пытался прорекламировать выступления гастролирующего цирка.

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