Летом несчастные случаи чаще всего происходят на воде. Если жертвами становятся дети, почти всегда причиной становится беспечность взрослых. Вот только взыскивать за это бывает не с кого. Последний случай - трагедия, которая потрясла всю Якутию: на реке Лена утонули трое детей и четверо пытавшихся их спасти мужчин, по недосмотру которых ребятишки зашли в воду.

Расположенный на Лене напротив Якутска остров Пономарев - одно из излюбленных мест отдыха горожан. Вода в реке сейчас убыла, обнажились песчаные косы, появились мелкие теплые заливы, которые здесь называют лягушатниками. Вот сюда и приехала на пикник большая компания: четверо мужчин, женщина и с ними шесть ребятишек - дети и племянники. Правда, место выбрали не у безопасного заливчика, а рядом со стремниной.

Взрослые начали накрывать на стол, готовить шашлыки, а детвора, все шестеро, полезли в воду - в этот день стояла 30-градусная жара. Вместе с ними купаться пошел один мужчина.

У Лены есть особенность. Вот стоит человек рядом с берегом по колено в воде, и под ним - твердый слежавшийся песок. Но стоит отойти еще на полшага, резко начинается глубина, и дно не просто уходит из-под ног - оно засасывает, сползает вглубь вместе со своей жертвой. Горло перехватывает. А дальше - течение…

По рассказу человека, знакомого с произошедшим в тот день, сначала закричал один ребенок. Его отец кинулся в воду и на поверхности уже не появился. И сразу стали тонуть еще двое ребятишек. На крики рванули трое остальных мужиков - спасать четверых. Один из них, бывший морской пехотинец, нашел в воде и вынес на берег одного ребенка, затем второго. Однако тонули уже не только дети, но и нанырявшиеся до изнеможения товарищи. И бывший морпех поплыл спасать их. "Но на всех остальных у него не хватило ни дыхания, ни сил". И на спасение себя - тоже.

Человек, описавший в соцсетях, как все происходило, отметил, что приехавшие на пикник были трезвы. У них вообще не было с собой спиртного, "только квас и быыппах" - якутский молочный напиток.

К сожалению, ребятишек, которых мужчина успел вынести на песок, откачать не смогли. Когда к месту происшествия прибыли на катерах сотрудники МЧС, полиции и бригада "скорой", они обнаружили на берегу лишь четверых живых - женщину и трех насмерть перепуганных ребятишек. Это было все, что осталось от большой компании. На песке стоял накрытый стол с нетронутой снедью…

Женщину нашли в таком состоянии, что с нею сразу начал работать штатный психолог МЧС. А водолазы занялись своим делом. Долго теплилась надежда, что кто-то из мужчин смог выбраться на берег ниже по течению, поэтому их объявили без вести пропавшими. Искали не только в воде, но и обходя береговую линию. Однако тела всех четверых нашли водолазы…

Дольше всего искали тело третьего ребенка. Его обнаружили и подняли из воды лишь во втором часу ночи. Погибшим детям было 4, 5 и 7 лет. Мужчинам - от 45 до 47.

Возбуждено уголовное дело. В нем нет фигурантов. Как рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления Надежда Дворецкая, это было нужно в связи с тем, что при таком большом числе погибших невозможно провести все необходимые действия в рамках процессуальной проверки. Выяснять обстоятельства несчастного случая будут четыре следователя.

Сразу после трагедии 1-й зампред правительства Якутии Алексей Колодезников распорядился оборудовать спасательными пунктами все дикие пляжи. Но это вряд ли возможно. В жару люди устремляются на острова, и любая песчаная коса становится пляжем. Их возле Якутска сотни. А небольшой "разрешенный" пляж в городе только один.

Конкретно

Советы спасателей

Чтобы не допустить трагедии на воде, следует придерживаться нескольких правил:

у водоемов не оставляйте без присмотра детей, не употребляйте спиртное;

не ныряйте в незнакомых местах;

если вас захватило сильным течением, то не следует бороться против него, так как существует опасность выбиться из сил, не достигнув берега. Лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к суше;

не заплывайте за буйки;

не приближайтесь к судам;

не устраивайте в воде игр, связанных с захватами людей;

правильно рассчитывайте свои силы;

когда ребенок купается, будьте рядом с ним так, чтобы он был между вами и берегом;

не проходите мимо случаев появления чужих детей у воды без сопровождения взрослых.

Тем временем

В Сочи задержали два катера

В Сочи выявлены еще два случая существенного перегруза маломерных судов.

Обоих нарушителей обнаружили в Лазаревском районе. Прогулочный катер "Марлин" был перегружен в два раза. На его борту находились 23 человека вместо двенадцати разрешенных. Инспекторы составили административный протокол.

Капитану второго судна с пиратским названием "Джон Силвер" из-за перегруза вообще запретили совершать морские прогулки.

После трагедии на Черноморском побережье Краснодарского края проводятся рейды, чтобы обнаружить нарушения мер безопасности на маломерных судах. Первыми отреагировали власти Туапсинского района, где и произошел инцидент, а также Сочи и Анапы - места с максимальным скоплением туристов на Кубани.

Глава города-курорта Анатолий Пахомов предложил размещать на прогулочных судах информацию для пассажиров о разрешенном количестве людей для провоза и телефонах контролирующих служб. По мнению мэра, туристы могут сами сообщать о нарушениях мер безопасности. Кроме того, на Кубани планируют разработать законодательную инициативу для регулирования коммерческой деятельности маломерных судов. По мнению властей, такая деятельность должна быть четко регламентирована. Несмотря на контрольно-надзорные органы, на Кубани нет эффективного механизма пресечения деятельности нарушителей на воде.

Напомним, 5 июля в поселке Джубга из-за перегруза затонул прогулочный катер "Атолл". На борту маломерного судна находились 55 человек вместо разрешенных двенадцати. Катамаран 2008 года выпуска уже должен был быть списанным пять лет назад. Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом. Капитан "Атолла" по решению суда арестован на два месяца. На него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

Подготовила Ирина Белова, Сочи

Справка "РГ"

Горячая линия

В Сочи морские прогулки совершают более 200 судов, принадлежащих 54 предпринимателям. Звонки о нарушениях мер безопасности на воде принимаются по телефону "горячей линии" управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи - 8-928-458-14-61.