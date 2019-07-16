Медвежонок свалился на голову инспектору нацпарка в Приморье

В нацпарке "Земля леопарда" инспекторы шли к фотоловушке, чтобы забрать карту памяти и заменить в ней батареи. Дело было туманным днем, и они не заметили в кроне дерева медвежонка. Тот, видимо, испугался "непрошенных гостей". И то ли не удержался на дереве, то ли решил спрятаться, но случайно сорвался и рухнул на инспектора нацпарка. Оказавшись на земле, он сразу же бросился к ближайшим кустам и благополучно скрылся в лесу. Об этом "РГ" сообщила начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

К счастью, мамы медвежонка рядом не было, иначе не миновать было бы инспекторам с ней "разборок".

- Гималайские медведи известны склонностью к лазанию по деревьям, однако лицезреть это воочию - совсем другое дело, - отметил Тимофей Петров, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", который впервые увидел дикого гималайского медведя.

А на карте памяти фотоловушки видно, как медвежата у дерева активно передвигаются в стремлении познать мир, что может говорить о любознательности и их хорошем физическом состоянии.

Справка "РГ"



Гималайский или белогрудый медведь обитает на юге Дальнего Востока. На груди у него большое чисто белое пятно, напоминающее летящую чайку. В питании растительные корма занимают значительно большее место, чем животные. Также гималайский медведь обладает сравнительно большими округлыми ушами, характерной остроносой мордой, плоским лбом - по этим чертам его нетрудно отличить от бурого медведя.