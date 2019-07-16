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16.07.2019 07:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр строительства Хабаровского края подал в отставку

Текст: Юлия Гарднер

Министр строительства Хабаровского края Александр Шабовта покидает свой пост. Сегодня у него последний рабочий день.

Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку

- Такое решение было принято им лично. Возможно, причиной стал высокий темп работы и большой объем задач, - сообщила "РГ" пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

Она пояснила, что работы действительно много: необходимо построить дома для сирот, сдать важные объекты в Комсомольске-на-Амуре, в том числе детский больничный комплекс, инженерную школу, межрайонный онкологический диспансер и другое.

Александр Шабовта занимал должность министра менее года - с сентября 2018-го. Кто придет на его место, пока неизвестно.

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