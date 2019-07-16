Министр строительства Хабаровского края подал в отставку

Министр строительства Хабаровского края Александр Шабовта покидает свой пост. Сегодня у него последний рабочий день.

- Такое решение было принято им лично. Возможно, причиной стал высокий темп работы и большой объем задач, - сообщила "РГ" пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

Она пояснила, что работы действительно много: необходимо построить дома для сирот, сдать важные объекты в Комсомольске-на-Амуре, в том числе детский больничный комплекс, инженерную школу, межрайонный онкологический диспансер и другое.

Александр Шабовта занимал должность министра менее года - с сентября 2018-го. Кто придет на его место, пока неизвестно.