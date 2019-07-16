На Чукотке огонь охватил 14 тысяч гектаров леса

На Чукотке зафиксировано 11 природных пожаров: горят 13820 гектаров леса.

"Возникновению пожаров способствовала жаркая, сухая погода, грозовая активность, высокий класс пожарной опасности", - сообщает ГУ МЧС по округу.

Очаги находятся на удаленных территориях, куда трудно добраться авиации. Осложняют ситуацию обилие легковоспламеняющегося кедрового стланника и ветер.

В тушении участвуют 36 человек и 16 единиц техники. Угрозы для населенных пунктов нет, однако, если ветер сменит направление, их может окутать дымом.