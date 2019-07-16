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16.07.2019 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке 34-летний участковый уполномоченный полиции стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

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Следствие считает, что мужчина, работая в УФСИН на Сахалине, в 2015 году познакомился с проживающей за рубежом женщиной. Обманом он в течение полугода выманил у нее 2,3 миллиона рублей.

Затем он переехал в Камчатский край, где устроился работать в полицию в региональном центре. Мошенничать продолжил и здесь. В прошлом году к нему обратился житель Иркутской области, потерявший паспорт и банковскую карту. Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей. Но и на этом не остановился.

"Находясь в квартире умершего от естественных причин 45-летнего жителя краевого центра, изъял принадлежащую ему банковскую карту, которую впоследствии использовал для перевода денежных средств на личный счет", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Преступления правоохранителей
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