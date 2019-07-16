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16.07.2019 19:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Говорят, это к деньгам

Голуби в городах: кормить или уничтожать?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 155(7913)
Далекий Магадан объявил войну голубям: власти города ввели штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей для тех, кто кормит этих птиц в "неположенных местах". В смысле на городских площадях, в скверах, на клумбах. Городская прокуратура против - административного взыскания за подобное правонарушение закон не предусматривает. Но мэрия упорствует: снимать таблички о запрете кормить "птиц мира" никто не собирается.
Голуби действительно могут переносить орнитоз. Поэтому сторонитесь неопрятных птиц. А кормить голубей лучше пшеном - растительная пища для них идеальна. А вот жареное, соленое и черный хлеб - опасные яства для голубиного пищеварения. Фото: Photoxpress Голуби действительно могут переносить орнитоз. Поэтому сторонитесь неопрятных птиц. А кормить голубей лучше пшеном - растительная пища для них идеальна. А вот жареное, соленое и черный хлеб - опасные яства для голубиного пищеварения. Фото: Photoxpress
Голуби действительно могут переносить орнитоз. Поэтому сторонитесь неопрятных птиц. А кормить голубей лучше пшеном - растительная пища для них идеальна. А вот жареное, соленое и черный хлеб - опасные яства для голубиного пищеварения. Фото: Photoxpress

Летающие крысы

Все началось с того, что мэр Магадана Юрий Гришан публично запретил кормить голубей. Логика такая: народ кормит птиц ("летающих крыс" - такое определение давно гуляет по интернету), а те засоряют городские парки "продуктами своей жизнедеятельности". Мы, дескать, чистим-чистим, а из-за сердобольных горожан газоны, цветы и памятники обезображиваются голубиным пометом, который еще попробуй ототри! Разве это не нарушение правил благоустройства?

Фото: iStock
Штрафы за кормление голубей в Магадане признаны незаконными

Вполне себе нарушение, считает столичный адвокат Владимир Постанюк. "Это право муниципалитета устанавливать свои правила и вводить ограничения, не противоречащие федеральному законодательству", - объяснил собеседник "РГ". Более того, отмечает правовед, "раскулачить" своих родителей могут подростки и дети, которым очень "птичек жалко". Если пшена или хлебушка голубям от чистого сердца подбросят магаданцы "до 16", платить штраф придется старшим.

Впрочем, отмечают в Магаданской горпрокуратуре, еще ни одного штрафа за кормление голубей местные власти не выписали. Пока дело ограничилось только табличками о запрете кормежки в общественных местах. Прокуроры потребовали снять антиголубиную агитацию, но городское начальство упорствует. "Это обычные информационные аншлаги, - заявили в пресс-службе мэрии. - По сути, такие же, как "Не сорить", "Не курить" и так далее. Муниципалитет вправе их устанавливать".

Голубчики-разносчики

Но действительно ли есть нужда в таких жестких мерах? Мнения ученых-орнитологов разделились. "Конечно, голуби несут определенную опасность, - поделился с "РГ" ведущий научный сотрудник зоологического музея МГУ кандидат биологических наук Евгений Коблик. - Они распространяют инфекции, опасные как для других птиц, так и для людей. Например, орнитоз и птичий грипп". В свою очередь, другой эксперт, орнитолог Павел Смирнов, отмечает: тем же орнитозом можно заразиться только при непосредственном контакте с зараженной птицей. "Нужно быть осторожнее с голубями, которые выглядят неопрятно и ведут себя странно", - отмечает ученый. При этом в мировой истории еще не было случаев, чтобы именно голуби стали разносчиками какой-то смертельной болезни. "Голубиных эпидемий" не зафиксировано. Даже печально известный птичий грипп занесли все-таки дикие перелетные пернатые, а не привычные нам городские сизые голуби.

Редких птиц нашли в Серебряном бору

А вот "человеческий" удар по птичьей популяции был, и весьма чувствительный. "К 1914 году, например, полностью исчез странствующий голубь, - отмечает Павел Смирнов. - А ведь численность этих американских птиц достигала нескольких миллиардов. Странствующий голубь исчез из-за промышленного отлова и уничтожения среды обитания". Проще говоря, американцы вырубили леса и щедро перестреляли всю популяцию в борьбе за урожай. Победу в битве за овощи люди сумели одержать. Однако вид исчез полностью - это уже неоспоримый факт.

Что делать?

Если все же боитесь "подхватить" что-то от городских голубей, то лучше и вправду не кормить их. Павел Смирнов советует даже обходить места, где "птицы мира" собираются чаще всего. "Дело в том, что многие патогенные организмы способны выживать в высыхающем помете, - продолжает орнитолог. - Пыль из птичьих фекалий способна заразить человека воздушно-капельным путем. Если контакта с голубями избежать не удалось, как можно скорее помойте руки с бактерицидным средством". В идеале нужно переключаться на поползней, снегирей и других птиц.

А если особого страха нет, и жива традиция? Что ж, кормите голубей. Правда, что попало бросать птицам нельзя. Изначально (до появления множества доброхотов-людей) сизые голуби ели только растительную пищу. Поэтому оптимальная еда для них - семечки, зерно и пшено. А вот белый и особенно черный хлеб для пищеварения голубей чрезвычайно опасен. Точно так же, как жареная и соленая еда.

Знаете ли вы, что

В Лондоне...

...еще в 1999 году введен штраф за кормление голубей на Тра-фальгарской площади. На первый раз вы заплатите 200 фунтов стерлингов (почти 16 тысяч рублей!). За систематическую кормежку отдать придется в пять раз больше.

В Москве...

...живут и успешно охотятся на голубей ястребы и несколько пар вновь заселенных сапсанов. Однако обычно городские власти используют более дешевые и суровые методы.

А около метро...

..."Динамо" и "Белорусская" можно иной раз слышать крики хищных птиц. Звуки раздаются из акустических излучателей системы для отпугивания птиц, которые расположены как раз над входом на станции. Пассажиры часто жаловались на голубей - постоянно портят одежду. В итоге мастера пошли на хитрость. "Хищные" трели приходится использовать, чтобы воробьи и голуби не портили фасад столичных памятников архитектуры и культуры.

При этом метрополитен успевает и заботиться о голубях: чтобы они не врезались в прозрачные панорамные стекла павильонов, на них разместили наклейки с портретами хищников. "Птицы мира" пугаются - и облетают метро стороной. И голуби целы, и куртки чистые.

Кстати

Не перечесть!

Численность сизого голубя никто не подсчитывал. По оценкам ученых МГУ, она, вероятнее всего, приближается к миллиарду. Городских сизарей критически много в любых крупных городах мира за исключением Африки и Южной Америки (частично - Австралии и Океании), где их замещают местные виды голубей. Везде, кроме южной Евразии, сизый голубь является инвазивным видом, то есть вселившимся вместе с человеком и при помощи человека. Дикие же популяции сизого голубя, гнездящиеся в горах и скалах на территории Средиземноморья и юга Евразии, зачастую немногочисленны.

Тем временем

Что означает птицепад

В Калининградской области наступил "сезон падающих птенцов". За последние пару недель в калининградский зоопарк обратились несколько десятков жителей региона, которые нашли на улицах слетков. Так называют малышей, покинувших гнездо, но еще не умеющих летать. Кто-то жалеет пернатых и забирает их домой. Однако орнитологи предупреждают: слеток - это естественная стадия взросления птицы. И лучшее, что человек может сделать для птенца, - не трогать его.

Фото: iStock
У нижегородского кремля поселилась уникальная птица из Красной книги

Слетками движет простой инстинкт выживания. Если хищник обнаружит гнездо с птенцами, он непременно уничтожит их всех. А "разбросанные" по местности малыши не такая легкая добыча. При этом родители знают, где находятся птенцы. Они регулярно навещают их, кормят, оберегают, учат летать. Так взрослеет большинство птиц, живущих бок о бок с людьми, - галки, вороны и многие другие.

Специалисты просят ни в коем случае не трогать пернатых малышей, которые спокойно сидят на земле вдали от людных мест и дорог. Если птенец расположился в опасном месте - на детской площадке, тротуаре, у проезжей части, - аккуратно возьмите его и посадите в ближайшее укрытие. Например, на нижнюю ветку куста. Главное - не относить малыша дальше чем на 50 метров. Сажать слетка высоко или пытаться вернуть его в гнездо не следует. Он все равно упадет на землю, да еще и получит травму.

- Если вы уже принесли домой здорового птенца, немедленно верните его обратно, - говорит доцент Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат биологических наук, орнитолог Юлия Гришанова. - Если прошли максимум одни сутки, еще остаются шансы, что слеток вновь окажется под опекой. Но нужно наблюдать в течение часа, вернулись ли его родители. Если прошло более суток или родители не вернулись, вам придется самостоятельно выкармливать птенца.

Ульяна Вылегжанина, Калининградская область

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