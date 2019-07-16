Туристка из Германии трое суток прожила в забайкальской тайге

Туристка из Германии трое суток прожила в тайге Забайкалья без припасов. Ее байдарка, на которой она сплавлялась по горной реке Чара в труднодоступном Каларском районе, перевернулась.

- Сама я не пострадала, но мне не удалось вытащить на берег лодку с едой, одеждой, снаряжением, деньгами и документами, - рассказала ТАСС Виктория (фамилию она просила не называть).

Женщина выбралась на песчаную отмель и стала рыть нору под корнями поваленного дерева. Шел ливень, поэтому немка понимала, что нужно двигаться, иначе - замерзнет. Целый день она выкладывала на берегу из валунов надпись SOS.

Воду пила из реки, а вот есть ей в такой экстремальной ситуации не хотелось. Сложностей добавляли гнус, холод и непрекращающийся дождь.

На третьи сутки - 13 июля - выглянуло солнце и у Виктории заработала просохшая зажигалка. Она наконец смогла развести костер и высушить одежду. В тот же день ее случайно увидели и подобрали местные жители - геолог Дмитрий Вояковский и сотрудник МЧС Альберт Ерохин, проплывавшие мимо на моторке.

Еще полтора дня Виктория добиралась до поселка Чара. Здесь она дозвонилась до родных в Германию. Теперь она ждет документы из Генконсульства, чтобы улететь из Забайкальского края.