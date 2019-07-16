Уникальный приморский пляж может исчезнуть через 20 лет

20 лет дали специалисты Дальневосточного федерального университета знаменитому пляжу в Стеклянной бухте на берегу Уссурийского залива вблизи Владивостока, если разграбление его богатства - отшлифованного водой мелкого стекла - продолжится такими же темпами. Видео о том, как туристы из КНР собирают стекло на пляже, появилось в интернете.

Стеклянные "камушки" вывозятся гостями края целыми полиэтиленовыми пакетами, несмотря на то, что предупреждение о запрете собирать их на пляже есть. Об уникальном пляже и опасности его исчезновения писал даже популярный журнал National Geographic.

Причины появления стекла в бухте доподлинно неизвестны. По одной версии, в труднодоступную полвека назад бухту выбрасывались отходы некогда существовавшего неподалеку Владивостокского фарфорового завода. По другой, бухта была выбрана местом складирования битого стекла в советские годы, в то время как весь остальной бытовой мусор Владивостока аккумулировался на свалке в соседней бухте Горностай. Но как бы то ни было, сейчас отшлифованное десятилетиями стекло, из которого состоит пляж, представляет собой некоторую эстетическую ценность.

Такого пляжа нет больше нигде в России. Но, говорят, второй такой находится в Форт-Брэгг в штате Калифорния (США). История его образования такая же - из бывшей мусорной свалки.