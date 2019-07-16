Вторую группу косаток из "китовой тюрьмы" привезли в Хабаровский край

Трех косаток доставили из Приморья на побережье Хабаровского края, где их выпустят на волю, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя РПК "Восточное", на базе которого перегружают животных.

В Хабаровском крае животных на судне отправили по Амуру в поселок Иннокентьевка Николаевского района. Оттуда их на автомобилях уже доставили к месту выпуска - мысу Перовского, до которого дорога заняла почти пять часов.

Ранее первую партию морских млеокпитающих из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Косатки направились к Шантарским островам - туда, где их отловили.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморском крае несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.