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16.07.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фото: В Ижевске устраняют последствия ночной непогоды

Текст: Яна Шамаева

В Ижевске устраняют последствия ночного ливня и сильного ветра. Из-за непогоды повалило деревья на улицах Барышникова и Песочной, в результате чего оказалась перегорожена улица Сабурова, было затруднено движение на 6-й Подлесной и по дороге в Медведево. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: pixabay.com
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- Все деревья коммунальные службы убрали до начала движения общественного и автомобильного транспорта, - уточнили в мэрии.

Также ночью коммунальные службы расчищали ливневки на перекрестках улицы Пушкинской с Кирова и Ленина. Кроме того, пришлось восстанавливать канализационные люки, которые выбило потоком воды.

В соцсетях люди до сих пор жалуются: на многих улицах не работают светофоры. Сейчас их работу налаживают на перекрестках улиц Ленина - Воровского, Ленина - Пушкинская, Карла Маркса - Бородина и на остановке "Школа милиции".

Также накануне вечером перестали ходить некоторых трамваи и троллейбусы, но ближе к полуночи движение восстановили.

- Комплекс мероприятий по очистке города от последствий ливня и восстановлению пропускных систем водоотвода продолжается, работы проводятся на самых проблемных участках, - уточнили в администрации Ижевска.

О неработающих ливневках и упавших деревьях круглосуточно просят сообщать в городскую информационную службу по телефону 072, с мобильного телефона - 998-072 или в службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону 78-72-78.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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