Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае

На территории Прикамья прошел крупный град, сообщает РИА Новости. В Ординском и Октябрьском районах края его величина составила от трех до четырех сантиметров в диаметре.

В социальных сетях очевидцы природного катаклизма демонстрируют фотографии, на которых запечатлены огромные градины величиной с куриное яйцо. В комментариях собственники земельных участков сетуют, что осадки побили всходы, а в некоторых случаях даже повредили дачные строения.

По прогнозам ученых ГИС центра Пермского классического университета, из-за сильных продолжительных дождей возможен подъем уровня воды в реках Прикамья.