Новости

Андрей Воробьев представил нового прокурора Подмосковья 11:50
На Кубани в ДТП с легковушкой и фурой погибли два человека 11:49
Социальное такси в Москве поедет быстрее 11:48
В Петербурге свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах 11:43
В подмосковном лесу нашли останки младенца 11:40
В Казани пройдет киберспортивный турнир по FIFA 11:32
Похитившая 160 млн рублей свердловчанка скрылась за границей 11:31
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте 11:25
Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае 11:23
"Промышленный" поезд запустили на Кольцевой линии московского метро 11:22
В Башкирии отказавшая в помощи больному фельдшер уволилась 11:22
Месси устроил себе романтический отдых на Карибах 11:06
Стало известно, каких животных любят выкидывать москвичи 11:05
У итальянских фашистов нашли ракету "воздух-воздух" 11:04
Видео: в погоне за лайками австралиец случайно сжег свою машину 11:03
В Санкт-Петербурге стартует VI Форум регионов Беларуси и России 11:02
"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля 11:00
В Чечне упавший на дом Ан-2 оставил без света несколько сел 11:00
Умер выдающийся художник-постановщик Стален Волков 10:59
Тюменские ученые определили возраст древнего кедрового бора 10:54
Метеорологи: Воздух в Красноярске очистится от дыма в среду 10:44
В Нижегородской области задержали подозреваемых в похищении человека 10:38
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей 10:35
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров 10:33
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy одной моделью - кроссовером 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: https://vk.com/chp_159perm Фото: https://vk.com/chp_159perm
Фото: https://vk.com/chp_159perm

На территории Прикамья прошел крупный град, сообщает РИА Новости. В Ординском и Октябрьском районах края его величина составила от трех до четырех сантиметров в диаметре.

Град нанес ущерб аграриям Крыма на полмиллиарда рублей

В социальных сетях очевидцы природного катаклизма демонстрируют фотографии, на которых запечатлены огромные градины величиной с куриное яйцо. В комментариях собственники земельных участков сетуют, что осадки побили всходы, а в некоторых случаях даже повредили дачные строения.

По прогнозам ученых ГИС центра Пермского классического университета, из-за сильных продолжительных дождей возможен подъем уровня воды в реках Прикамья.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
Более полудюжины государств проявили интерес к С-400
В Турции ответили на санкции Евросоюза
"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля
Украинские военные по ошибке уничтожили собственные позиции на Донбассе