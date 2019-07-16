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16.07.2019 09:11
Проект: В регионах

Укрепляя энергетическую безопасность

Развитие газотранспортного комплекса открывает перспективы для роста промышленности
Текст: Николай Косов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 153(7911)
Дочернее предприятие ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Саратов" - успешно развивает и модернизирует производство, обеспечивая территорию своей производственной деятельности природным газом, реализует природоохранную политику и принимает активное участие в развитии социальной сферы регионов присутствия.
Фото: пресс-служба "Газпром трансгаз Саратов" Фото: пресс-служба "Газпром трансгаз Саратов"
Фото: пресс-служба "Газпром трансгаз Саратов"

Собрание акционеров

В конце июня в Санкт-Петербурге прошло годовое Общее собрание акционеров ПАО "Газпром". В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. Одним из тех, кто представил интересы саратовских акционеров, стал генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Саратов" Владимир Миронов.

Собрание акционеров приняло решения по ряду вопросов повестки дня, в том числе касающихся утверждения годового отчета и финансовой отчетности. С докладом об итогах деятельности компании в 2018 году выступил Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

- Для "Газпрома" 2018 год стал годом высоких достижений. Компания показала рекордные финансовые результаты. Объемы поставок газа в Европу и доля "Газпрома" на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений. Мы вывели на завершающую стадию сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России. В 2018 году мы приумножили сырьевую базу, нарастили мощности производства и объемы продаж, продолжили работу по внедрению инноваций и импортозамещению. Газотранспортная система "Газпрома" обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях пиковых нагрузок и при любых колебаниях спроса. Ее реконструкция, техническое перевооружение и дальнейшее развитие - важнейшая часть работы по укреплению национальной энергетической безопасности, - отметил Алексей Миллер.

Свой вклад в эту работу вносит ООО "Газпром трансгаз Саратов", ведь по магистралям предприятия транспортируется почти каждый седьмой кубический метр природного газа, добытого ПАО "Газпром".

Обеспечение надежной транспортировки природного газа

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Саратов" стал одним из пяти руководителей дочерних компаний Группы Газпром, выступивших перед акционерами. Как сообщил Владимир Миронов, в 2018 году предприятие транспортировало 95,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

Коллектив предприятия обеспечил надежную подачу газа потребителям Саратовской, частично Тамбовской и Пензенской областей в объеме более 7 миллиардов кубометров, в том числе в условиях пиковых нагрузок прошедшего осенне-зимнего периода.

В минувшем году компания реконструировала три бывшие бесхозяйные газораспределительные станции - Даниловскую, Ключи и Гремячий, на подходе еще три - Широкое, Курдюм и Вольновская. Итогом проведенных работ станет надежная подача газа потребителям 25 населенных пунктов Саратовской области.

Уровень газификации в зоне эксплуатационной ответственности общества "Газпром трансгаз Саратов" - один из самых высоких по России: в Саратовской области - 97 процентов, в Тамбовской - 95 и в сельской местности Пензенской области - 79 процентов. Тем не менее для расширения производственной базы регионов и строительства новых промышленных объектов необходимо увеличение объемов газоснабжения за счет повышения производительности газораспределительных станций.

В этом году будет завершена реконструкция объектов газопровода Уренгой - Новопсков - компрессорных станций в Петровске и Балашове. Работы идут полным ходом. В рамках реконструкции проводится замена электроприводных газоперекачивающих агрегатов на газотурбинные, за счет чего будет возможно не только увеличить производительность магистрального газопровода, но и более чем в два раза понизить затраты на эксплуатацию компрессорной станции.

В минувшем году капитально отремонтировано 25 километров магистральных газопроводов. Свыше 200 километров газовых магистралей было обследовано методом внутритрубной диагностики. Выполнена экспертиза промышленной безопасности почти полутора тысяч километров магистральных газопроводов.
Завершена двухгодичная программа по продлению ресурса более 200 газораспределительных станций, 13 станций и 6 газоперекачивающих агрегатов прошли капитальный ремонт.

Ежегодно совместно с органами исполнительной власти и государственными экстренными службами общество проводит комплексные противоаварийные тренировки.

Профессионализм и охрана окружающей среды

Одну из ключевых ролей в формировании высокопрофессионального, ответственного и конкурентоспособного персонала предприятия играет Учебно-производственный центр. Уже почти 45 лет здесь готовят настоящих профессионалов своего дела, активно внедряют и развивают современные и инновационные технологии обучения.

Шеститысячный коллектив ООО «Газпром трансгаз Саратов» обеспечивает газом около 4,5 миллиона человек

Высокий уровень организации образовательного процесса и квалификации специалистов центра подтвержден на протяжении многих лет победами в конкурсах ПАО "Газпром", в том числе на звания "Лучшее образовательное подразделение ПАО "Газпром" по использованию компьютерных обучающих систем" и "Лучший преподаватель образовательного подразделения дочернего общества ПАО "Газпром".

ООО "Газпром трансгаз Саратов" отвечает всем требованиям российского законодательства и корпоративным стандартам ПАО "Газпром" в сфере экологии. В Обществе реализуется целый комплекс технологических мероприятий по предотвращению выброса метана в процессе производственной деятельности, рекультивации земель, ресурсо- и энергосбережению.

Природоохранная деятельность - одно их приоритетных направлений, в рамках которого Общество не только модернизирует оборудование и оптимизирует производственные процессы, но также проводит эколого-просветительскую работу. Реализуются десятки экологических акций по благоустройству территорий.
Немаловажен вклад предприятия и в сферу экологического просвещения населения. В 2018 году совместно с Саратовским исследовательским госуниверситетом имени Н. Г. Чернышевского презентовано пособие для школьников "Живая карта Земли Саратовской" и научная книга о природе родного края и деятельности ведущих экологов на территории региона. При поддержке предприятия в области реализуются проекты, призванные обратить внимание населения на проблемы экологии: "Чистая нота", "Флотилия плавучих университетов", Фестиваль экологических театров в Саратове, Фестиваль тюльпанов. Помимо этого, Общество принимает активное участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Уже несколько лет подряд предприятие получает награды неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского за значимый вклад в дело охраны окружающей среды и за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая весна".

Социальная ответственность

Творить благо и оказывать помощь тем, кому она необходима, - это основы социальной деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов". Приоритетными направлениями являются поддержка массового спорта, организаций, работающих с детьми, учреждений культуры, адресная помощь социально незащищенным категориям граждан.

Многие мероприятия и акции, организованные обществом, стали добрыми традициями. На протяжении шести лет для воспитанников Новоузенского центра социальной помощи семье и детям "Семья" реализуются проекты "Подари мечту" и "Классная подготовка!". Сотрудники предприятия помогают собирать в школу детей, проживающих в социальном учреждении, дарят им подарки.

В преддверии Дня Победы уже несколько лет проводится акция памяти "Звезда Победы". Для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Саратовской общественной организацией трезвости и здоровья предприятие помогает организовать летний палаточный лагерь "ОПЛОТ".

Совсем недавно при поддержке ООО "Газпром трансгаз Саратов" прошла культурно-просветительская акция "Выходной в Радищевском музее". В этот день для жителей и гостей города музей работал бесплатно. Насладиться музейными шедеврами пришли свыше 1200 человек, большинство аудитории составили дети и молодежь.

Общество выступает партнером многих региональных и международных турниров, способствуя возрождению традиций физкультуры и массового спорта, занимается развитием спортивной инфраструктуры.

В этом году ООО "Газпром трансгаз Саратов" отмечает юбилей - 55 лет. Более полувека магистрали предприятия доставляют газ. В честь знаменательной даты работниками компании инициирован волонтерский проект "55 добрых дел", в рамках которого прошли уже десятки благотворительных и экологических мероприятий. Добрые, а главное, нужные начинания будут продолжены.

Компетентно

Владимир Миронов, генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Саратов":

- "Газпром трансгаз Саратов" является одним из старейших газотранспортных предприятий страны. Магистрали нашей организации - неотъемлемые звенья крупнейшего в мире технологического комплекса по добыче, хранению, транспортировке и сбыту углеводородов. Первоочередная задача работников предприятия - надежная транспортировка голубого топлива. В данный момент мы активно модернизируем газотранспортную инфраструктуру, это позволяет оптимизировать весь процесс и значительно снизить затраты на электроэнергию. Созданы все условия для бесперебойного транспорта газа. Помимо производственных задач, предприятие активно разрабатывает и реализует социальные проекты в регионах своей производственной деятельности.

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