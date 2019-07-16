В системе ЗАГС по всей России произошел сбой

Во вторник по всей России возникли перебои в работе отделений ЗАГС. Об этом в своем Twitter сообщила руководитель Агентства ЗАГС Ульяновской области Жанна Назарова.

- В связи с нестабильной работой федеральной системы "ЕГР ЗАГС" сегодня возникли проблемы с выдачей документов гражданам. Проблема носит общероссийский характер, оператором системы - ФНС России - делается все возможное для восстановления работоспособности. Приносим свои извинения, - написала чиновница.

Как добавил глава правительства Ульяновской области Александр Смекалин, службы ЗАГС не имеют возможности выдавать документы ни в онлайн, ни в оффлайн режиме.

Граждане не могут получить свидетельства о рождении, заключении брака и смерти.

Когда неполадки будут устранены, неизвестно.