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16.07.2019 11:32
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Казани пройдет киберспортивный турнир по FIFA

Текст: Дмитрий Ключевский

В Казани в рамках проведения студенческого образовательного форума LIGA FORUM будет организован киберспортивный турнир. Об этом накануне заявили организаторы мероприятия на пресс-конференции в "Татар-Информ".

Фото: iStock
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Само игровое состязание было решено провести в рамках футбольного симулятора FIFA. Принять участие в мероприятии сможет любой желающий.

"Все участники будут поделены на команды - всего пятнадцать", - заявил один из организаторов образовательного форума Наиль Вальяшин. - "Каждая из своего состава выберет четырех человек, которые будут защищать честь команды".

Также в будущем организаторы планируют расширить спектр игровых дисциплин и добавить к уже имеющемуся футбольному симулятору игры в жанрах Fighting - симуляторе боев 1 на 1, такие как Mortal Kombat; MOBA - командными играми 5 на 5, такими как Dota 2 и League of Legends, и классическими шутерами, например, Counter-Strike.

Напомним, что киберспорт в России признали официальной спортивной дисциплиной в 2001 году, но только в 2016 году в нашей стране впервые провели открытые соревнования в рамках Кубка страны по киберспорту.

Спорт Виды спорта Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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