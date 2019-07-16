В Казани создали "умную" продуктовую тележку

Новости

Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края 12:30
Подарок от Ротару пополнил копилку "Славянского базара в Витебске" 12:26
В Госдуме оценили выводы ФРГ о готовящемся Россией "ударе" 12:24
Подозреваемого во взятке судью привлекут к уголовной ответственности 12:18
Ученые рассказали, в каком месте на теле жир безопаснее для здоровья 12:12
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали 725 человек 12:11
Три косатки из "китовой тюрьмы" выпущены на свободу 12:06
В Поморье добыли уникальный лимонный алмаз 12:00
В мире есть Tesla Model S почти с миллионным пробегом 12:00
В Петербурге на реке Новой спасли выводок утят 11:54
Андрей Воробьев представил нового прокурора Подмосковья 11:50
На Кубани в ДТП с легковушкой и фурой погибли два человека 11:49
Социальное такси в Москве поедет быстрее 11:48
В Петербурге свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах 11:43
В подмосковном лесу нашли останки младенца 11:40
В Казани пройдет киберспортивный турнир по FIFA 11:32
Похитившая 160 млн рублей свердловчанка скрылась за границей 11:31
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте 11:25
Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае 11:23
"Промышленный" поезд запустили на Кольцевой линии московского метро 11:22
В Башкирии отказавшая в помощи больному фельдшер уволилась 11:22
Месси устроил себе романтический отдых на Карибах 11:06
Стало известно, каких животных любят выкидывать москвичи 11:05
У итальянских фашистов нашли ракету "воздух-воздух" 11:04
Видео: в погоне за лайками австралиец случайно сжег свою машину 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 12:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"ИНГА" покажет, где свежие фрукты

В Казани создали "умную" продуктовую тележку
Текст: Олег Корякин
Российская газета - Экономика Поволжья № 153(7911)
Разработка казанских стартаперов призвана облегчить жизнь покупателям
Индивидуальный подход гаджета к каждому клиенту, уверяют стартаперы, позволит магазину увеличить средний чек. Фото: Олег Тихонов/РГ Индивидуальный подход гаджета к каждому клиенту, уверяют стартаперы, позволит магазину увеличить средний чек. Фото: Олег Тихонов/РГ
Индивидуальный подход гаджета к каждому клиенту, уверяют стартаперы, позволит магазину увеличить средний чек. Фото: Олег Тихонов/РГ

Изобретение уже прошло испытание в крупной татарстанской сети магазинов и получило международный патент.

- Идея пришла совершенно неожиданно, - рассказал "РГ" автор проекта Максим Ульянов. - Когда я в качестве маркетолога сотрудничал с одной из торговых сетей, меня попросили создать каталог товаров. Что-то вроде листовки: где что лежит. Тогда я подумал, что в XXI веке стыдно делать такие вещи, и решил перевести это в цифровой формат. Пока размышлял над проектом, возникла более глубокая концепция.

Вскоре Максим Ульянов нашел энтузиастов-айтишников, которые помогли воплотить идею в жизнь. Так появилась "умная" тележка, оснащенная планшетом. Назвали ее "ИНГА" (индивидуальный гид-ассистент). Примечательно, что и корпус, и железо, и программное обеспечение для гаджета разработали сами стартаперы. Делали все в лучших гаражных традициях: скромный офис, паяльник и смекалка. Создание прототипа обошлось примерно в миллион рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Иннопром" показал все возможности применения цифровых технологий

По словам руководителя компании и главного технаря проекта Павла Широкова, чтобы научить гаджет ориентироваться в пространстве магазина, пришлось поломать голову. В основу системы позиционирования легли бесконтактные метки RFID (Radio Frequency IDentification - радиочастотная идентификация). Они подают сигнал, в котором запрограммирована информация о товаре. Как правило, его используют в магазинах одежды.

- Проблема в том, что сигналы считываются на маленьких дистанциях, - пояснил Павел Широков. - Но есть серия меток, которые можно идентифицировать на более дальних расстояниях: 1,5-3 метра. Их обычно встраивают в бейджи участников различных выставок. Когда человек передвигается, антенны отслеживают, куда он направился, где дольше всего простоял. Но стоимость этой системы очень высокая. Да и в магазине всю планировку придется менять, а руководство на это никогда не пойдет. И тут мы решили сменить плюс на минус. Антенну встроили в планшет, а зал покрыли метками. Это удешевило систему позиционирования с 1,5 миллиона рублей до ста тысяч.

Фото: iStock
В России с 15 июля начнется эксперимент по маркировке молочной продукции

Павел Широков подчеркивает, что их разработка не просто гаджет, вмонтированный в тележку, а сервис с множеством опций. Например, еще до прихода в магазин человек может сформировать свой заказ на сайте. После этого он придет в гипермаркет, и "ИНГА" поможет ему превратить виртуальную продуктовую корзину в реальную. Выстроит четкий путь от товара к товару, сэкономив не только время, но и деньги покупателя.

- Часто бывает так, что мы приходим в магазин, а там все по-новому, - поясняет Широков. - Владельцы сетей понимают, что мы привыкли к определенному маршруту, знаем, где лежит хлеб, масло, молоко, яйца. А значит, не совершаем по пути лишних покупок.

Здесь, конечно, возникает вопрос: а зачем тогда "ИНГА" торговой сети? Но стартаперы обещают соблюсти баланс интересов. Индивидуальный подход к каждому клиенту, уверяют они, позволит увеличить средний чек. Например, тележка помогает подыскать специфические товары. Ведь нередко одним покупателям нужны продукты без сахара, другим - безглютеновые, третьим - постные, и в больших магазинах не всегда удается быстро их найти.

Начато проектирование первого беспилотного метро в России

Не забыли разработчики и о детях. Да и как тут забудешь, если родители их обычно сажают в тележку, а те начинают хватать все подряд с полок или капризничать? Планшет переводится в детский режим и показывает мультфильмы. Придумали стартаперы и что-то вроде игры для взрослых. Передвигаясь с тележкой по магазину, можно собирать баллы (на них будут запрограммированы некоторые метки RFID), а потом использовать их в виде скидок.

- Когда прототип прошел испытания в реальных условиях, у представителей торговой сети, разумеется, возникли какие-то пожелания. Мы их учли. Во-первых, влагозащита экрана: тележки часто оставляют на улице, где они могут попасть под дождь. Во-вторых, есть проблема с угоном тележек. Их обычных-то громадное количество пропадает, а тут с планшетом! Наши устройства подключены к GPS-навигатору. Как только "ИНГА" покидает определенную зону, на пульт охраны приходит сигнал, и мы начинаем ее контролировать. Вопрос подзарядки решили емкими аккумуляторами, которых хватает на несколько дней. Время от времени их будут менять.

Разработкой сеть магазинов осталась довольна, и руководство, в общем-то, готово пустить "умную" тележку на свои торговые площади. Вот только пока у команды нет средств на запуск серийного производства. Обычная для стартапов проблема.

Фото: iStock
Может ли искусственный интеллект заменить врача

Сейчас компания ищет инвесторов и продолжает работать над усовершенствованием гаджета. Тележку учат понимать человека по голосу и даже улавливать его настроение в зависимости от интонации. В будущем "ИНГА" и сама сможет разговаривать. Поздороваешься с ней, и она поймет, кто к ней подошел, загрузит его профиль. Устройство будет знать, где лежат любимые товары конкретного покупателя, и, если он отвлекся и что-то забыл, напомнит ему. Как только человек расплатится и к кассе подойдет другой покупатель, "ИНГА" заблокирует предыдущий профиль и запустит новый.

- Сейчас весь ретейл, будь то онлайн- или офлайн-продажи, нацелен на персонализацию, - говорит Максим Ульянов. - Торговые центры ищут пути продать как можно больше товара, а покупатель пытается сэкономить, подобрав что-то в соответствии со своими запросами. И здесь всегда возникал конфликт интересов. Территория магазина становилась неким полем битвы маркетологов и клиентов. А мы предлагаем примирить обе стороны. Создать синергетический эффект. "ИНГА" - это и новый коммуникационный канал для производителей.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте
Более полудюжины государств проявили интерес к С-400
"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля
Украинские военные по ошибке уничтожили собственные позиции на Донбассе