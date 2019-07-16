В Казани создали "умную" продуктовую тележку

Разработка казанских стартаперов призвана облегчить жизнь покупателям

Изобретение уже прошло испытание в крупной татарстанской сети магазинов и получило международный патент.

- Идея пришла совершенно неожиданно, - рассказал "РГ" автор проекта Максим Ульянов. - Когда я в качестве маркетолога сотрудничал с одной из торговых сетей, меня попросили создать каталог товаров. Что-то вроде листовки: где что лежит. Тогда я подумал, что в XXI веке стыдно делать такие вещи, и решил перевести это в цифровой формат. Пока размышлял над проектом, возникла более глубокая концепция.

Вскоре Максим Ульянов нашел энтузиастов-айтишников, которые помогли воплотить идею в жизнь. Так появилась "умная" тележка, оснащенная планшетом. Назвали ее "ИНГА" (индивидуальный гид-ассистент). Примечательно, что и корпус, и железо, и программное обеспечение для гаджета разработали сами стартаперы. Делали все в лучших гаражных традициях: скромный офис, паяльник и смекалка. Создание прототипа обошлось примерно в миллион рублей.

По словам руководителя компании и главного технаря проекта Павла Широкова, чтобы научить гаджет ориентироваться в пространстве магазина, пришлось поломать голову. В основу системы позиционирования легли бесконтактные метки RFID (Radio Frequency IDentification - радиочастотная идентификация). Они подают сигнал, в котором запрограммирована информация о товаре. Как правило, его используют в магазинах одежды.

- Проблема в том, что сигналы считываются на маленьких дистанциях, - пояснил Павел Широков. - Но есть серия меток, которые можно идентифицировать на более дальних расстояниях: 1,5-3 метра. Их обычно встраивают в бейджи участников различных выставок. Когда человек передвигается, антенны отслеживают, куда он направился, где дольше всего простоял. Но стоимость этой системы очень высокая. Да и в магазине всю планировку придется менять, а руководство на это никогда не пойдет. И тут мы решили сменить плюс на минус. Антенну встроили в планшет, а зал покрыли метками. Это удешевило систему позиционирования с 1,5 миллиона рублей до ста тысяч.

Павел Широков подчеркивает, что их разработка не просто гаджет, вмонтированный в тележку, а сервис с множеством опций. Например, еще до прихода в магазин человек может сформировать свой заказ на сайте. После этого он придет в гипермаркет, и "ИНГА" поможет ему превратить виртуальную продуктовую корзину в реальную. Выстроит четкий путь от товара к товару, сэкономив не только время, но и деньги покупателя.

- Часто бывает так, что мы приходим в магазин, а там все по-новому, - поясняет Широков. - Владельцы сетей понимают, что мы привыкли к определенному маршруту, знаем, где лежит хлеб, масло, молоко, яйца. А значит, не совершаем по пути лишних покупок.

Здесь, конечно, возникает вопрос: а зачем тогда "ИНГА" торговой сети? Но стартаперы обещают соблюсти баланс интересов. Индивидуальный подход к каждому клиенту, уверяют они, позволит увеличить средний чек. Например, тележка помогает подыскать специфические товары. Ведь нередко одним покупателям нужны продукты без сахара, другим - безглютеновые, третьим - постные, и в больших магазинах не всегда удается быстро их найти.

Не забыли разработчики и о детях. Да и как тут забудешь, если родители их обычно сажают в тележку, а те начинают хватать все подряд с полок или капризничать? Планшет переводится в детский режим и показывает мультфильмы. Придумали стартаперы и что-то вроде игры для взрослых. Передвигаясь с тележкой по магазину, можно собирать баллы (на них будут запрограммированы некоторые метки RFID), а потом использовать их в виде скидок.

- Когда прототип прошел испытания в реальных условиях, у представителей торговой сети, разумеется, возникли какие-то пожелания. Мы их учли. Во-первых, влагозащита экрана: тележки часто оставляют на улице, где они могут попасть под дождь. Во-вторых, есть проблема с угоном тележек. Их обычных-то громадное количество пропадает, а тут с планшетом! Наши устройства подключены к GPS-навигатору. Как только "ИНГА" покидает определенную зону, на пульт охраны приходит сигнал, и мы начинаем ее контролировать. Вопрос подзарядки решили емкими аккумуляторами, которых хватает на несколько дней. Время от времени их будут менять.

Разработкой сеть магазинов осталась довольна, и руководство, в общем-то, готово пустить "умную" тележку на свои торговые площади. Вот только пока у команды нет средств на запуск серийного производства. Обычная для стартапов проблема.

Сейчас компания ищет инвесторов и продолжает работать над усовершенствованием гаджета. Тележку учат понимать человека по голосу и даже улавливать его настроение в зависимости от интонации. В будущем "ИНГА" и сама сможет разговаривать. Поздороваешься с ней, и она поймет, кто к ней подошел, загрузит его профиль. Устройство будет знать, где лежат любимые товары конкретного покупателя, и, если он отвлекся и что-то забыл, напомнит ему. Как только человек расплатится и к кассе подойдет другой покупатель, "ИНГА" заблокирует предыдущий профиль и запустит новый.

- Сейчас весь ретейл, будь то онлайн- или офлайн-продажи, нацелен на персонализацию, - говорит Максим Ульянов. - Торговые центры ищут пути продать как можно больше товара, а покупатель пытается сэкономить, подобрав что-то в соответствии со своими запросами. И здесь всегда возникал конфликт интересов. Территория магазина становилась неким полем битвы маркетологов и клиентов. А мы предлагаем примирить обе стороны. Создать синергетический эффект. "ИНГА" - это и новый коммуникационный канал для производителей.