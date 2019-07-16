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16.07.2019 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области задержали подозреваемых в похищении человека

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В Нижегородской области полицейским удалось по горячим следам задержать похитителей молодого человека, у которого злоумышленники вымогали 100 тысяч рублей.

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Инцидент произошел накануне в Балахнинском районе, с заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее бывший муж вместе со своим знакомым силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении ее 27-летнего сожителя. От него потребовали 100 тысяч рублей, и после согласия передать деньги, молодой человек смог связаться со своей возлюбленной и рассказал ей детали произошедшего.

Полицейские смогли перехватить автомобиль подозреваемых на автодороге Нижний Новгород - Иваново, там же находился и похищенный мужчина. Судя по всему, серьезных повреждений он не получил.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Подозреваемые задержаны, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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