В Пермском крае вода перекрыла дорогу к шести населенным пунктам

В Прикамье из-за сильных и продолжительных дождей оказалась затоплена грунтовая автодорога Буб - Ивенцы, связывающая несколько населенных пунктов региона. Так, в Сивинском районе Пермского края отрезанными от транспортного сообщения оказались деревни Ивенцы, Саначи, Черноусово, Антипино, Побоище и Калмыцкий.

Как пояснил "РГ" источник в экстренных службах, на месте затопления уже работают дежурные бригады спасателей. Жителям деревень, которые оказались окружены водой, рекомендуют соблюдать спокойствие до окончания восстановительных работ.

Напомним, ранее специалисты ГИС-Центра Пермского классического университета спрогнозировали 16-17 июля резкий подъем уровня воды в реках по всей западной части Пермского края.