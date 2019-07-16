В Тольятти прошел межрегиональный форум по развитию моногородов

В тольяттинском технопарке "Жигулевская долина" прошел межрегиональный форум-совещание по развитию моногородов. В работе форума приняли участие представители более полусотни регионов России.

- Абсолютно логично, что местом проведения стал Тольятти - самый крупный из моногородов страны, - отметил на открытии форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин. - Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как перезагрузить программу поддержки моногородов. Конечно, сегодня тема не настолько проблемная, какой она была десять лет назад. Для развития моногородов уже многое сделано, но проблем еще достаточно, поэтому необходимо искать и новые подходы, и новые инструменты - такие, чтобы давать командам из моногородов реализовывать новые проекты, развивать их и двигать ситуацию вперед.

Максим Орешкин отметил значение развития предпринимательства для диверсификации экономики моногородов и привел в пример Тольятти.

- Занятость в сфере малого и среднего предпринимательства в Тольятти - 51 процент. Это цифра говорит о многом. Тольятти, который исторически был привязан к одному крупному заводу, сейчас уже - город с большим количеством предприятий, инициативных людей, которые создают работу для себя и других, через свою активность меняют свой город и жизнь вокруг себя, - констатировал он.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что благодаря мерам господдержки и особому статусу сегодня все моногорода развиваются темпами, как правило, опережающими другие муниципальные образования.

- Тольятти - яркий пример. Произошла колоссальная трансформация экономики города. Трудовой коллектив АвтоВАЗа был когда-то более 100 тысяч. И каждый второй житель был завязан на завод. Сегодня численность сотрудников - около 36 тысяч и где-то 20 процентов населения, - сказал глава региона. - Системная работа в рамках программы развития моногородов позволила на протяжении трех лет быть лидером роста экономики в регионе. Мы готовы показать, чего мы достигли за последние годы, у нас подготовлен ряд предложений по госпрограмме развития моногородов.

Участники форума собрались, чтобы, в первую очередь, обсудить новую госпрограмму "Развитие моногородов", законодательное регулирование их поддержки, новые инструменты для устойчивого развития и реализацию нацпроекта малого и среднего предпринимательства.

- Та программа, которую мы презентуем, собрана по инициативе моногородов: более трех тысяч предложений пришло с мест, мы все это сверстали, - рассказала генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева. - Фонд нацеливается на то, чтобы не только создавать рабочие места, но и изменять городскую экономику, городскую среду. Уже такие новые свежие приоритеты будут заложены в новом проекте госпрограммы.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, подводя итоги мероприятия, отметил, что формат форума-совещания позволил его участникам не только получить необходимые вводные из федерального центра, но и обозначить предложения по экономическому развитию регионов, поделиться собственными наработками и опытом.

- Форум проходил в теплой дружественной атмосфере. Удалось пообщаться с коллегами с других регионов - в том числе, в неформальной обстановке, что всегда расширяет взгляд на процессы развития приоритетных проектов министерства и правительства Самарской области, - подчеркнул министр.

В то же время в Самарской области есть множество эффективных инструментов для привлечения инвесторов. В частности, Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) является своеобразным единым окном для всех компаний, которым требуются меры господдержки. АПИ оказывает помощь как в подборе площадки в соответствии с потребностями инвесторов, так и в сопровождении проектов на все этапах запуска, подборе специальных инструментов, облегчающих реализацию инвестиционных планов.