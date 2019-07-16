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16.07.2019 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Башкирии будут судиться с фермерами из-за гибели пчел

Текст: Айгуль Камаева

50 жителей деревень Стерлитамакского района написали заявление в прокуратуру, требуя привлечь к ответственности фермеров-соседей, которые не предупредили о химической обработке посевов. Из-за этого началась массовая гибель пчел. Об этом сообщает ОТР.

Фото: iStock
Стала известна причина массовой гибели пчел в Башкирии

Химикаты, которыми сельхозпроизводители обрабатывают поля с рапсом,  отнесены ко второму классу опасности для человека, поэтому об их применении нужно предупреждать общественность заранее. Пчеловоды заявляют, никто их не предупреждал, в результате отравленные пчелы, вернувшись в улей, заразили всю колонию. В качестве доказательств владельцы пасек собрали на полях упаковки от препаратов и подсчитывают свои убытки.

Однако главный агроном Стерлитамакского района Виктор Бульц заявил журналистам ОТР, что фермеры все требования выполнили: были публикации в СМИ и информация в людных местах, но не все прислушались к предупреждению.

Кстати, массовую гибель пчел также зафиксировали в Илишевском, Миякинском и Бижбулякском районах.

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