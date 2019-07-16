Жители Башкирии будут судиться с фермерами из-за гибели пчел

50 жителей деревень Стерлитамакского района написали заявление в прокуратуру, требуя привлечь к ответственности фермеров-соседей, которые не предупредили о химической обработке посевов. Из-за этого началась массовая гибель пчел. Об этом сообщает ОТР.

Химикаты, которыми сельхозпроизводители обрабатывают поля с рапсом, отнесены ко второму классу опасности для человека, поэтому об их применении нужно предупреждать общественность заранее. Пчеловоды заявляют, никто их не предупреждал, в результате отравленные пчелы, вернувшись в улей, заразили всю колонию. В качестве доказательств владельцы пасек собрали на полях упаковки от препаратов и подсчитывают свои убытки.

Однако главный агроном Стерлитамакского района Виктор Бульц заявил журналистам ОТР, что фермеры все требования выполнили: были публикации в СМИ и информация в людных местах, но не все прислушались к предупреждению.

Кстати, массовую гибель пчел также зафиксировали в Илишевском, Миякинском и Бижбулякском районах.