Дайверы засняли гигантскую медузу размером с человека

У побережья Корнуолл в Англии дайверы сделали фото представительницы вида самых больших медуз, которые встречаются в Великобритании.

Сообщается, что дайверы некоторые время плавали в окружении массивной бочковой медузы размером с человека.

Удивительный снимок показала в своем Twitter биолог из Wild Ocean Week Лиззи Дейли.

Между тем вес бочковой медузы может достигать 35 килограммов. Предположительно, она не представляет опасности для человека.

Чаще всего представителей вида можно наблюдать в прибрежных водах летом и в осеннее время.