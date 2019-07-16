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16.07.2019 04:25
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Дайверы засняли гигантскую медузу размером с человека

Текст: Оксана Грибанова
Фото: twitter.com/LizzieRDaly Фото: twitter.com/LizzieRDaly
Фото: twitter.com/LizzieRDaly

У побережья Корнуолл в Англии дайверы сделали фото представительницы вида самых больших медуз, которые встречаются в Великобритании.

Сообщается, что дайверы некоторые время плавали в окружении массивной бочковой медузы размером с человека.

Фото: iStock
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Удивительный снимок показала в своем Twitter биолог из Wild Ocean Week Лиззи Дейли.

Между тем вес бочковой медузы может достигать 35 килограммов. Предположительно, она не представляет опасности для человека.

Чаще всего представителей вида можно наблюдать в прибрежных водах летом и в осеннее время.

В мире Европа Великобритания РГ-Видео
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