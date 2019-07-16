Иркутской области угрожает новый паводок из-за ливневых дождей

В пострадавшей от паводка Иркутской области гидрологи снова отмечают рост уровня воды. Повышение пока не критичное, но заметное. И прогнозы, по крайней мере краткосрочные, не обещают улучшения ситуации. На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 20-80 сантиметров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального главка МЧС России.

Подобная картина сохранится и в ближайшие два дня. Виной всему ливневые дожди, которые по прогнозам спасателей ожидаются в ближайшие сутки в центральных, северо-западных районах и западных районах области.

Ожидают и усиление ветра до 17 метров в секунду, что также может осложнить паводкоопасную ситуацию, поскольку не полностью устранены еще последствия прошедшего опустошительного наводнения. По сообщениям из пострадавших районов, где сейчас разборами завалов занимаются военнослужащие минобороны и Росгвардии, несколько десятков домов Тулуна все еще продолжают находиться в воде.

Не снят в Иркутской области и режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, который ранее ввел президент РФ своим указом.

Число жителей подтопленных районов, госпитализированных с начала паводка, уже превысило 700 человек.