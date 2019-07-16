На Алтае двух полицейских осудили за пытки подозреваемого

В Алтайском крае суд признал двух бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий и применении силы к подозреваемому. Экс-полицейские получили условные сроки наказания.

- В августе 2017 года бывший начальник уголовного розыска МО МВД России "Троицкий" и бывший оперуполномоченный уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю приехали в дом к жителю Троицкого района, чтобы добиться от него признания в якобы совершенном особо тяжком преступлении, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Сначала они оказывали на него психологическое воздействие, угрожая физической расправой. А затем вывезли к реке, где по их просьбе двое мужчин стали избивать и издеваться над подозреваемым.

Как отметила Людмила Рязанцева, экс-полицейские вину не признали, но следствием были собраны достаточные доказательства, что позволило суду признать их виновными и назначить наказание по 3 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

Кстати, причастность пострадавшего к преступлению, которое ему вменяли бывшие сотрудники полиции, не подтвердилась. По словам Людмилы Рязанцевой, по этому делу к уголовной ответственности были привлечены совсем другие лица.