Путин отметил важность сдерживания цен на авиакеросин

О точках роста и проблемах Республики Алтай президент поговорил с временно исполняющим обязанности главы региона Олегом Хорохординым.

"Как дела, Олег Леонидович, как вошли в работу?" - сразу спросил Владимир Путин. "Владимир Владимирович, как Вы мне и поручали, сразу поехал по республике, посетил все районы и отдаленные села, - ответил собеседник. - Поговорил с активом каждого района, с жителями встречался, выяснил первоочередные проблемы, какие есть, они подтвердились, как тогда мы и обсуждали с вами". "Безработица очень большая, в два с половиной раза превышает среднероссийский уровень, доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата - 29 тысяч рублей, в сравнении с общероссийской, которая 42 тысячи", - заметил он. "Уже больше даже", - прокомментировал президент.

"Я сразу триаду для себя в уме составил, так с людьми и обсуждал это все, - рассказал Хорохордин. - Проблема безработицы и низкий уровень доходов - самая большая проблема, которую надо решать. Высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию: киловатт-час для юрлиц - восемь рублей, для населения - до пяти". "И уровень образования, качество медицинских услуг в том смысле, что ремонтировать школы, садики, больницы нужно, а еще не хватает кадров, в отдаленные районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема", - добавил он.

"Понятны стали сразу точки роста. Так как регион сельскохозяйственный, 70 процентов населения - сельское, многие занимаются сельским хозяйством, отсюда точка роста", - продолжил докладчик. "Не успевают животные набрать вес, и поэтому приезжают крупные компании, из приграничного Казахстана приезжают предприниматели, живьем забирают. Соответственно, надо делать глубокую переработку", - пояснил он. "А продукт качественный. Во-первых, сама трава качественная", - сказал Хорохордин. "Горы", - кивнул глава государства.

"Сделали несколько довольно хороших центров. Понятно, что нам надо делать: центр, бойни - и продавать качественную продукцию глубокой переработки. Инвесторы уже появились", - сообщил региональный лидер.

"Вторая точка роста - это развитие туризма. Я внимательно смотрел "Прямую линию" с вами. Очень приятно, что вы высоко оцениваете туристический потенциал", - сказал Хорохордин. "И лесопереработка, - добавил он. - Несколько районов еще с советского времени занимались лесопереработкой. Сейчас возникли проблемы, которые, в принципе, не так сложно решить на федеральном и на местном уровне. Мы уже наметили пути решения".

"Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании "Победа", и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными, - доложил врио главы республики. - По межрегиональным перевозкам, как рассказывали вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком". "Туристы едут в основном. Действительно, билет чуть дороговат для населения именно Горно-Алтайска, но не настолько дороговат, как время, - считает Хорохордин. - Я сам до Новосибирска и обратно долетел в четыре раза быстрее, а билет стоит, если от себестоимости затрат на автомобиль, бензин и эксплуатацию, всего на 30 процентов дороже". "Если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то все выровняется", - уверен он. "Главное, чтобы больше не повышались", - заметил глава государства.

С советского времени были аэропорты внутри, там развивается туризм и полосы сохранились, заметил Хорохордин. "Уже в этом году проданы рейсы той же сибирской авиакомпании "СиЛА". Они согласились. Это уже внутриреспубликанский туризм. Так девять часов ехать на машине - за полчаса долететь можно будет. Это про точки роста", - сказал он.

"Реализация нацпроектов очень поможет республике, особенно "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - убежден региональный лидер и рассказал, что был создан центр развития Республики Алтай, в котором участвуют все партии, общественные организации, профсоюзы, лидеры общественного мнения, молодежь. Решили сделать краткосрочную программу на пятилетку, также сообщил он, и небольшую краткосрочную программу развития туризма. "Запустили по федеральному образцу программу кадрового резерва, назвали "Команда развития"", - рассказал Хорохордин. В первый день поступило 400 заявок - рекорд по стране, хотя численность населения небольшая. "Как вы подчеркивали, главная задача - без ущерба уникальным природным объектам, экологии, святыням и национальной культуре, надо найти баланс. Я с жителями разговаривал. Одни говорят, что надо развиваться, другие говорят: "Не трогайте природу". Надо найти этот баланс", - заключил врио главы региона.