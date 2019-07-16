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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Знакомьтесь: прелестный барион

Физики из Новосибирска стали участниками открытия на Большом адронном коллайдере
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Международная коллаборация LHCb, в которую входят российские физики и которая является частью Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), объявила об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона. Весьма вероятно, что они являются новой элементарной частицей.
Полученные результаты ученые планируют верифицировать в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера. Фото: Reuters Полученные результаты ученые планируют верифицировать в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера. Фото: Reuters
Полученные результаты ученые планируют верифицировать в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера. Фото: Reuters

Официально результаты были представлены 13 июля 2019 года на конференции по физике элементарных частиц EPS-HEP - одном из главных событий года в физике высоких энергий.

Фото: pixabay.com
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Вместе с другими участниками коллаборации успех разделили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском госуниверситете. Они принимают деятельное участие в эксперименте LHCb, а сам этот эксперимент направлен, в том числе, на уточнение кварковой модели и необходим для получения более полной информации о том, из чего состоит Вселенная.

Напомним, что Кварковая модель - это часть Стандартной модели, описывающая, как из кварков составляются адроны - мезоны и барионы. Мезонных состояний, то есть частиц, состоящих из кварка и антикварка, известно много, а барионных - на порядок меньше.

"Барион - это частица, состоящая из двух легких кварков (u-верхнего и d-нижнего) и тяжелого b-прелестного кварка", - поясняет научный сотрудник ИЯФ Павел Кроковный.

По его словам, два новых возбужденных состояния бариона ученые обнаружили при обработке данных, набранных на Большом адронном коллайдере. Такие состояния предсказываются теорией, "но раньше их не наблюдали, потому что не было достаточной статистики".

Полученные результаты ученые планируют верифицировать в рамках нового эксперимента после модернизации Большого адронного коллайдера. "Для однозначной интерпретации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц", - говорится в официальном сообщении.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Большой адронный коллайдер
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