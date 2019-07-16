Известный швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс сейчас держит курс на Выдрино. 11 июля спортсмен стартовал из поселка Култук. За два месяца ему предстоит преодолеть 800 километров вдоль восточного берега Байкала и переплыть озеро с юга на север. Финишировать пловец планирует в сентябре в Нижнеангарске. Если ему это удастся, он станет первым человеком в истории, который вплавь пересечет самое глубокое озеро на планете вдоль.

Несколько дней на Байкале было пасмурно, поэтому даже на мелководье вода не прогревалась выше +9 градусов. Фото: Илья Никоноров

Заплыв мечты

- Я сотни раз представлял себе эту встречу с Байкалом, и вот я стою на его берегу - и с трудом в это верю! - признался Эрнст Бромайс. - Меня переполняют эмоции, я понимаю, насколько непросто будет сделать все, что задумал.

Долгие годы Байкал оставался для Эрнста Бромайса недостижимой мечтой. Но два года назад, во время путешествия по Бурятии, он познакомился с местным рыбаком.

- Он рассказывал, как прекрасен и как опасен Байкал, пел про омулевую бочку ("Славное море, священный Байкал…" - Авт.), познакомил с замечательными людьми - Саяной и Булатом Дармаевыми - они экологи и стали частью моей команды… И тогда я понял, что мечта может стать реальностью, и начал готовиться.

Подготовка включала как тренировки, так и изучение проблем Байкала. Спортсмен, как выяснилось, прекрасно осведомлен и о нашествии спирогиры, и о захоронениях лигнина на месте закрытого БЦБК, и о горах мусора, оставленных на берегах озера туристами. Эрнст намерен не просто поставить очередной для себя рекорд, своим заплывом он хочет сказать нечто более важное:

- Я считаю себя послом воды, поэтому цель нашей экспедиции - повысить осведомленность о том, почему вода должна быть в числе наших приоритетов и что нужно делать для защиты самого важного ресурса нашей планеты. Если с загрязнением воды не бороться, это может стать огромной опасностью для человечества.

А что касается сурового нрава Байкала (эта тема тоже была изучена в ходе подготовки к заплыву), спортсмен уверен, что он "считается с теми, кто бросает ему вызов".

- Я отношусь к Байкалу с огромным уважением, но не боюсь его. Это не состязание, это попытка понять друг друга. Знаю, что меня ждут суровые испытания - низкие температуры, ветры, волны... Но надеюсь, что это сильное место и меня сделает сильнее. И самое главное - здесь так красиво, и эта красота заряжает!

Добрый знак

Команда швейцарского пловца немногочисленна - это всего десять человек. Тренеры, сопровождающие, специальный участник группы, который из Швейцарии следит за погодой по пути спортсмена, и Кристоф Эллер, врач и коуч, имеющий 20-летний опыт работы в службе спасения, - он присоединится к экспедиции на середине пути.

Сам спортсмен плывет в пяти - десяти метрах от берега в гидрокостюме, защищающем его от холодной байкальской воды, и тянет за собой оранжевый мешок с припасами, спутниковым телефоном и GPS-трекером. Сопровождающие будут передвигаться на машине по берегу; там, где дороги нет (а таких участков немало), команда пересядет на моторную лодку. Ночевки запланированы в населенных пунктах на побережье, а если их рядом не окажется, то просто в палатке.

Эрнст Бромайс пока адаптируется к местному климату. Фото: Илья Никоноров

- Жесткого плана у меня нет. Могу за день проплыть 20 километров, могу и всего один, все будет зависеть от самочувствия и погодных условий. Мне необходимо рассчитывать силы, чтобы их хватило на весь длинный путь. Если будет штормить и поднимется высокая волна, пережду на берегу с командой, если почувствую упадок сил в воде, в моем мешке запас спортивного питания, - рассказал Эрнст Бромайс.

Готов спортсмен и к более серьезным сюрпризам - во второй части маршрута, после полуострова Святой Нос, на территории Прибайкальского национального парка, где населенных пунктов нет, велика вероятность встретиться с медведями.

- Сейчас лето, мишки сытые, так что особой опасности не представляют, но момент этот учитывать стоит, мы готовы и к таким поворотам, - включается в разговор эколог Саяна Дармаева. Именно она с мужем Булатом будет сопровождать пловца по суше и на воде.

За первый день спортсмен преодолел около 15 километров по маршруту Култук - мыс Шаманский - Слюдянка.

- Самочувствие прекрасное, хотя нервничал поначалу - не ожидал, что местные жители придут посмотреть на мой старт и пожелать мне удачи. Я очень тронут их вниманием и заботой… Но потом вошел в ритм и плыл в привычном для себя темпе, - поделился впечатлениями Эрнст Бромайс. - Кстати, до самого Шаманского мыса невдалеке от меня плыла нерпа, я очень порадовался такой попутчице - хорошая примета! Принял меня Байкал!

Гастрономическая поддержка

Жители Култука, узнав, что буквально в двух шагах от их домов начинается экстремальное путешествие, пришли посмотреть на пловца из Швейцарии и его команду. Реакция женской половины очень развеселила гостей.

- Худенький какой, откуда силы-то возьмет столько плыть? - ахнула пенсионерка Зинаида Максимовна, глядя на подтянутую спортивную фигуру спортсмена в гидрокостюме. - Погодите маленько, я до дома и назад, хоть сала вам с собой в дорогу дам…

Изумленный Эрнст Бромайс попытался было вежливо отказаться и даже продемонстрировал энергетические батончики из своего мешка, однако Марко Гемперли, организатор заплыва, расцвел улыбкой: "It"s delicious!"

И скатерть-самобранка, похоже, развернулась до самого Нижнеангарска. Народ бросился звонить друзьям и родственникам, живущим на пути Эрнста Бромайса. "Валя! Тут у нас гости иностранные, спортсмены! Через Байкал плывут! Валя, у вас будут со вторника на среду! Беляшиков им напеки, а?" "Соелма?! Ты на покосе? А дома когда будешь? Гостей моих подкормишь? Да домашнего просто. Картошечки, рыбки… Не, ты чо, кака самогонка?! Спортсмены ж!"

У Саяны Дармаевой тут же потребовали номер мобильного и пообещали "держать связь". Отнекиваться и объяснять желающим накормить, что с едой проблем нет, было бессмысленно.

Баба Зина тем временем вернулась и вручила Марко здоровенный кусок сала и ломоть черного хлеба. Он с наслаждением вдохнул аромат домашней еды - и расцеловал пенсионерку.

При себе пловец имеет запас продуктов. Но его и на берегу неплохо кормят. Фото: Илья Никоноров

Добрая традиция

У Эрнста Бромайса есть традиция - после каждого заплыва уносить с берега мусор, который он может собрать. Он считает это своим личным вкладом в борьбу за чистое будущее планеты.

- Можно много говорить, что надо сознательно относиться к миру, который тебя окружает. Но лучше делать - каждому человеку, понемногу, каждый день. Это воспитывает, причем не только тех, кто рядом, но и нас самих. Мы живем в потрясающе красивом мире, хочется, чтобы и будущие поколения увидели, насколько он прекрасен.

В Слюдянке, едва восстановив силы после 15-километрового заплыва, Эрнст Бромайс принялся убирать берег Байкала. За час с небольшим он и его помощники очистили от пластиковых бутылок, пакетов и стекла небольшой участок, собрав несколько мешков мусора. Страшно подумать, что их ждет, например, в Мурино или Энхалуке, местах массового отдыха диких туристов…

Справка "РГ"

Переплыл 200 озер

Список достижений 51-летнего Эрнста Бромайса. В родном кантоне Граубюнден в 2008 году он переплыл 200 озер, а в 2010 году покорил крупнейшие озера уже во всех 26 швейцарских кантонах. Тогда он проплыл около 300 км и больше 1000 км проехал на велосипеде, добираясь от одного озера до другого. Новый рекорд швейцарца пришелся на 2014 год, когда он стал первым человеком, проплывшим более 1200 км вдоль течения Рейна. И, наконец, Байкал - суровый, холодный даже летом, непредсказуемый…

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Следующая остановка Байкальск

14 и 15 июля на Байкале поднялась сильная волна, проплывать удавалось по 2-3 километра. Сейчас погода наладилась, и 17 июля Бромайс планирует добраться до Байкальска.