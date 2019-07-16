Ученые сообщили о смертельной опасности стакана сока в день

Ученые из Франции предупредили о негативном влиянии на здоровье даже небольших порций сладких напитков, в том числе соков. Их употребление связали с онкологией. Об этом пишет Medicalxpress.

Ранее зарубежные исследователи неоднократно предупреждали о вреде сладких напитков, советуя ограничить их употребление. Однако последние данные показали, что даже один маленький стакан сока или газировки в день может представлять потенциальную опасность.

Сообщается, что в рамках нового исследования, которое длилось около девяти лет, специалисты обследовали более ста тысяч человек. Средний возраст добровольцев - 42 года. Учитывались пол, возраст, питание, семейный анамнез рака участников эксперимента.

Выяснилось, что ежедневное употребление 100 мл сладкого напитка увеличивает общий риск рака на 18% и риск рака молочной железы на 22%.

- Употребление 100% фруктовых соков также было связано с риском развития рака, - отметили исследователи.

Ранее ученые из Гарвардской школы обнаружили, что сладкие напитки связаны с повышенным риском ранней смерти (особенно у женщин) от различных заболеваний.