В Иркутской области из-за паводка госпитализировали 725 человек

Количество госпитализированных жителей пострадавших от наводнения районов Иркутской области увеличилось до 725 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативном штабе по ликвидации последствий паводка.

Все они сейчас проходят лечение в больницах региона. Среди них 153 ребенка.

По последним данным оперативного штаба, всего за медицинской помощью обратились 4,55 тысячи человек, проживающих в пострадавших от воды населенных пунктах. Основная их часть - 3,84 тысячи, в том числе 620 детей, проходят лечение амбулаторно. Госпитализация им не потребовалась.

Напомним, в результате паводка подтоплены оказались 107 населенных пунктов Иркутской области. В результате пострадало 38 тысяч человек. Повреждено более 11 тысяч домов.