В Красноярском крае появятся туры на Северный полюс

О планах запустить туристические маршруты на Северный полюс сообщил глава Таймырского муниципального района (Красноярский край) Евгений Вершинин. По его словам первые группы отправятся покорять полюс уже в 2020 году.

Транзитный туристический центр развернется в селе Хатанга. Отсюда приезжающие и будут отбывать непосредственно в поезду на Северный полюс.

Сейчас ведутся работы по оснащению транзитного центра для приема групп путешественников. Решается вопрос организации необходимых запасов топлива.

- Хатанга станет транзитной точкой, где мы будем подготавливать, а затем отправлять людей на Северный полюс. Период посещения небольшой - всего полтора-два месяца, но я уверен, это направление станет очень популярным, - поделился планами Евгений Вершинин.

Организаторы рассчитывают, что в течение одного сезона на Северный полюс через Таймыр будет отправляться до 500 туристов.