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16.07.2019 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В воздухе Красноярска почти втрое превышена концентрация вредных веществ

Текст: Дмитрий Мальков

Неутешительные результаты дали замеры воздуха в Красноярске, задыхающемся уже несколько дней от едкого смога. По информации управления Роспотребнадзора по краю, содержание пыли различных фракций в ночь с 15 на 16 июля превысило гигиенические нормативы до 2,9 раза.

Фото: Анна Огородник/ РИА Новости
Красноярск накрыло смогом от лесных пожаров

- По состоянию на семь часов утра регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ 2,5 до 2,8 раз, по РМ10 - до 1,5 раза, - констатируют наметившуюся положительную динамику в региональном управлении ведомства.

Напомним, в субботу МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе в самом Красноярске. Согласно оценкам спасателей, причиной задымления стали мощные лесные пожары в крае и соседней Иркутской области. По последним данным регионального Лесопожарного центра, в крае горит 258,4 гектара тайги.

Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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