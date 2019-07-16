В воздухе Красноярска почти втрое превышена концентрация вредных веществ

Неутешительные результаты дали замеры воздуха в Красноярске, задыхающемся уже несколько дней от едкого смога. По информации управления Роспотребнадзора по краю, содержание пыли различных фракций в ночь с 15 на 16 июля превысило гигиенические нормативы до 2,9 раза.

- По состоянию на семь часов утра регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ 2,5 до 2,8 раз, по РМ10 - до 1,5 раза, - констатируют наметившуюся положительную динамику в региональном управлении ведомства.

Напомним, в субботу МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе в самом Красноярске. Согласно оценкам спасателей, причиной задымления стали мощные лесные пожары в крае и соседней Иркутской области. По последним данным регионального Лесопожарного центра, в крае горит 258,4 гектара тайги.