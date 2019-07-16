Военные завершили разбор завалов в пострадавшем от паводка Тулуне

Командование Центрального военного округа отчиталось о завершении разбора завалов, оставшихся после экстремального паводка в городе Тулун Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦВО.

Военнослужащие прибыли в пострадавший город 5 июля. За прошедшие дни они расчистили от мусора и завалов в общей сложности 57 гектаров муниципальной земли и подворий местных жителей. Так же по заявкам горожан военные инженеры разобрали более 40 домов, ставших непригодными для проживания из-за паводка.

Группировка военных ЦВО в Тулуне насчитывала более одной тысячи человек. В качестве поддержки из соседних регионов была переброшена дорожно-строительная техника: грейдеры, экскаваторы и самосвалы.

Помимо очистки улиц, на плечи военных легла организация водоснабжения и снабжение населения хлебом, для чего в Тулуне были развернуты армейские мобильные пекарни.

Ранее сообщалось, что инженеры железнодорожной бригады ЦВО приступили к восстановлению поврежденной паводком заградительной дамбы на реке Ия. Заделать им предстоит шесть крупных прорывов.