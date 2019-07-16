Стремление жителей Северного Кавказа следовать национальным традициям умело используется местными мастерами, превращающими обычай в бизнес. Туристы охотно покупают папахи, бурки, посуду и сувенирное оружие, украшенное красивыми и замысловатыми орнаментами. Однако некоторые изделия горских мастериц нельзя купить в сувенирной лавке - речь идет о знаменитых женских балкарских и карачаевских платках. Приобрести их можно на заказ только через интернет.

- Платки - часть нашей национальной культуры и семейная гордость. Многие из них передаются из поколения в поколение. Даже в годы депортации и голода, когда миску золотых украшений меняли на миску зерна, люди хранили домашние платки, - рассказывает кандидат социологических наук Шарафутдин Узденов.

Раньше у каждой карачаевской женщины было несколько платков. Обычные шерстяные носились в виде шали, заменяли пальто или повязывались вместо пояса. Их и сейчас можно приобрести на уличных развалах или на горнолыжных курортах. Стоят они от двух до семи тысяч рублей.

Но гораздо больше ценились чилле джаулук - шелковые, расшитые узорами и с кистями. Особенно престижно, если у девушки был повязан платок белого цвета, а у женщины среднего возраста - черный. Полностью расшитый шелковой вышивкой чилле джаулук назывался сау чилле джаулук. Он стоил невероятно дорого, иногда его цена равнялась стоимости нескольких коров.

- Особую красоту ручным изделиям всегда придавали длинные кисти, напоминающие гриву скакуна. Такие платки в давние времена были настоящим богатством и давались девушкам в приданое, - отмечает Узденов.

Именно свадебные - самые дорогие. Ведь древний карачаевский обычай снятия с невесты свадебного платка - "Ау алгъан адет" - это своего рода оберег и защита от сглаза. А еще и символ смены статуса. Голова карачаевской невесты обычно накрыта тремя большими, расшитыми вручную платками: ее собственным, подаренным семьей жениха и преподнесенный родителями. На пальцах рук закреплены три поменьше, их называют фартуками, и они символизируют обязанности, которые теперь надлежит выполнять женщине: работать на свою родню, на семью мужа и на род в целом. Стоимость свадебных платков, по местным меркам, баснословная, и порой цена доходит до стоимости нового легкового автомобиля, выпускаемого в Черкесске.

- Вышивка - процесс трудоемкий. Оценивая ручную работу, нужно учитывать, что мастер в одном лице и снабженец (подбирает и закупает материал), и психолог (стремится угадать пожелания и воплотить именно то, что требуется клиенту), и дизайнер (занимается оформлением, подбором цветов и сочетаний элементов), и непосредственный производитель, и контролер, так как, безусловно, каждый дорожит своим именем и работает качественно, - рассказывает мастерица из Кабардино-Балкарии Марина. - А также он технолог и конструктор, ведь нужно знать материалы, их свойства. Также необходимо уметь вести переговоры, решать вопросы с доставкой, с местом производства.

У нее свой интернет-магазин. Стоимость комплекта платков (в него может входить три-шесть изделий) варьируется в зависимости от сложности работы, это может быть и 15 тысяч рублей, и 35 тысяч.

Родственники невесты начинают искать мастериц, которые умеют вышивать старинные платки, задолго до свадьбы. "Кастинг" проводят, исследуя социальные сети, куда швеи выкладывают фотографии своих работ. Затем обговариваются материалы, из которых будет состоять платок, наличие серебряных и золотых нитей, узоров. Затем обговариваются сроки - ведь работа занимает несколько месяцев.

"Это, конечно, разорительно, но на Северном Кавказе нельзя терять лицо, - рассказывают сотрудники карачаево-черкесского музея платка. Даже вручая мастерице оговоренную плату, следует соблюдать ритуал. Просто передать деньги нельзя - обидишь. Расчет оформляют как подарок за прекрасную работу, и родным невесты следует уговаривать золотошвейку принять дар".

Кстати

Вернувшись после депортации из Средней Азии на родину, карачаевцы организовали в горном ауле Учкулан музей. Удалось собрать почти 120 платков из натурального шелка, шерсти, льна и хлопка. Они вышиты вручную шелковыми, золотыми или серебряными нитями. Многим экспонатам больше века, есть экземпляры, возраст которых превышает 150 лет.

"Есть специальные платки, которыми в старину покрывали голову невесты, вводя ее в дом жениха. Красивые изделия из тонкой шерсти обычно носили молодые женщины, а теплые и очень легкие пуховые платки - те, кто постарше", - поясняют сотрудники музея.Если по разновидности платка можно было узнать социальный статус женщины, то по способу его ношения определялся возраст. Девушки и молодые женщины оба конца платка откидывали назад за плечи, пожилые же забрасывали назад только один конец, а другим покрывали голову. Исключения составляли шарф джаулук и чилле джаулук, которые девушки повязывали, один конец оставляя спереди, а второй - откидывая назад.