По мнению садоводов, отечественные производители фруктов попали в условия, которые сложно назвать конкурентными. Ввозимые в страну плоды стоят дешевле местных, при этом небольшие отечественные хозяйства не могут придержать урожай до зимы, так как нет достаточного количества хранилищ. Поэтому и продают его в самый пик уборки, когда цены на фрукты минимальные.
- Сейчас начинается сбор яблок в нашем регионе, но при этом массово завозят свежие фрукты из-за границы, как правило, из Сербии, Молдовы, Белоруссии. У них якобы небывалый "рост" производства, а на самом деле эти страны занимаются реэкспортом западной санкционной продукции, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов.
По его словам, если крупные компании могут позволить себе построить хранилище и придержать продукцию до первого квартала следующего года, когда цена станет наиболее выгодной, то фермерские хозяйства и другие малые предприятия хранить товар так долго не могут. Они вынуждены продавать его в сезон, когда полки заполнены импортом. Торговым сетям, в свою очередь, выгоднее работать с зарубежными компаниями, ведь товар от них поступает расфасованным и упакованным. У отечественных мелких производителей возможности предварительно подготовить продукцию нет. В итоге, по мнению Ширинова, вместо того, чтобы работать с крупными сетями, наши производители вынужденно отдают свою продукцию за бесценок на промышленную переработку. А потом отказываются от закладки новых садов.
- Мы замечаем, что малые хозяйства стали меньше инвестировать в сады, в основном этим теперь занимаются крупные предприятия. Поэтому обратились с просьбой к властям ввести с нынешней осени ограничения на ввоз плодов косточковых и семечковых культур и повысить пошлины. На самом деле нужно делать значительно больше, но необходимо с чего-то начинать, - отметил Айдын Ширинов.
Ставропольские садоводы считают, что запрещенная продукция из Польши и с Украины, которая приходит через "разрешенные" страны, в итоге сдерживает внутреннее развитие садоводства, а небольшие хозяйства вынуждены уходить в другие сферы. Если не принять меры, то останутся лишь крупные компании, которые не способны обеспечить всю страну фруктами. Ведь больше половины отечественного урожая дают как раз небольшие предприятия. В 2018 году в стране было в общей сложности выращено около миллиона тонн яблок, в этом стоит рассчитывать на 1,2-1,3 миллиона. За счет новых садов можно ожидать прироста производства в 150-160 тысяч тонн. Но перспективы могут оказаться и не столь радужными, если фермеры уйдут из отрасли.
Также недовольны садоводы 20-процентным НДС на фрукты. В России некоторые товары и услуги облагаются 10-процентным налогом, например продукция, имеющая большую социальную значимость. Поэтому ставропольцы просят правительство либо компенсировать 10-процентную разницу, либо просто приравнять фрукты к товарам из социальной корзины.
"Любые овощи, которые производят в России, облагаются 10-процентным НДС, а фрукты и ягоды - 20-процентным. Как так получилось? Фрукты - важный продукт и должны быть доступны, как хлеб и овощи", - подчеркивают садоводы.
Однако идею с ограничением импорта зарубежных фруктов не разделяют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят 23 крупнейших фирмы, занимающие четверть рынка розничной торговли в стране. Здесь считают, что такие запреты могут взвинтить цены у основных российских ритейлеров.
- Я сразу могу сказать, что, по статистике, на полках крупных сетевых магазинов от 65 до 85 процентов товаров (в зависимости от категории) - это отечественная продукция, - рассказал корреспонденту "РГ" директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко. - Конкретно о фруктах не могу сказать, готовых цифр нет. Как правило, любые ограничения приводят к тому, что цена в рознице растет. Ведь владельцы магазинов тратят средства на поиски новых поставщиков. В случае ограничений у торговой точки упадет оборот, также будут потрачены дополнительные силы на поиск аналогичного продукта здесь, в России.
В свою очередь эксперты считают, что ограничения на импорт фруктов, принятые в таком виде, с большой долей вероятности будут противоречить правилам ВТО. И нужно какое-то более убедительное обоснование, чтобы ввести такую поддержку местным садоводам. .
Алексей Калачев, эксперт-аналитик "Финам":
- Россия периодически вводит ограничения на ввоз овощей или фруктов. Иногда в отношении стран, с которыми возникают конфликтные ситуации, как это было с Турцией в 2016 году. Но при этом ограничения хотя бы обосновываются санитарными соображениями, которые трудно оспорить. Уже несколько лет действует запрет на ввоз овощей и фруктов из стран, поддержавших санкции против РФ, что тоже как-то можно объяснить. Проникающая на территорию страны сельскохозяйственная продукция изымается и уничтожается. И, кстати, это значительно расчистило рынок как раз для отечественной плодоовощной продукции. Даже странно, что для садоводов Ставрополья оказалось недостаточно, что убрали конкуренцию с польскими и венгерскими яблоками.
Введенное продовольственное эмбарго уже должно было помочь садоводам. К сожалению, по свежим фруктам статистики нет, но есть данные о замороженных, которые приводит Росстат. Их производство в РФ с 2014 по 2017 год выросло в 10 раз. В 2018-м оно, правда, снизилось на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом, но это, видимо, вследствие снижения урожая из-за погоды.
Итак, ввоз из Европы закрыт. Теперь предлагается ограничить ввоз из дружественных стран и государств - членов СНГ? Думаю, правительство на это не пойдет хотя бы из политических соображений.
Объединениям садоводов нужно договариваться с переработчиками и торговыми сетями, а также позаботиться о конкурентном качестве и ценах. Ограничение ввоза в сезон, конечно, поможет садоводам, но оно снизит конкуренцию и повысит стоимость фруктов, что вряд ли понравится покупателям, и без того озабоченным необходимостью экономить, когда реальные доходы продолжают снижаться, а налоги растут.
Рост цен ударит по самым малообеспеченным слоям населения и лишит их необходимых витаминов перед осенне-зимним сезоном. Надо понимать, что дешевые фрукты в сезон на рынке покупают не олигархи.
Кстати
В Госдуме уже разработали законопроект о снижении до 10 процентов НДС на плодово-ягодные культуры. Такое предложение в прошлом году обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин в Ставрополе. В ходе консультаций депутаты пришли к выводу, что можно снизить НДС на фрукты, поскольку вся продукция сельского хозяйства облагается налогом на добавленную стоимость по ставке именно 10 процентов. Поправки планируется внести в статью 164 Налогового кодекса РФ.