Ставропольская Ассоциация питомниководов и садоводов обратилась к вице-премьеру России Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт косточковых и семечковых фруктов либо повысить пошлины на них, что сделает отечественную продукцию на прилавках дешевле западных конкурентов. Как это скажется на стоимости плодов для российских покупателей, выяснял корреспондент "РГ".

По мнению садоводов, отечественные производители фруктов попали в условия, которые сложно назвать конкурентными. Ввозимые в страну плоды стоят дешевле местных, при этом небольшие отечественные хозяйства не могут придержать урожай до зимы, так как нет достаточного количества хранилищ. Поэтому и продают его в самый пик уборки, когда цены на фрукты минимальные.

- Сейчас начинается сбор яблок в нашем регионе, но при этом массово завозят свежие фрукты из-за границы, как правило, из Сербии, Молдовы, Белоруссии. У них якобы небывалый "рост" производства, а на самом деле эти страны занимаются реэкспортом западной санкционной продукции, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов.

По его словам, если крупные компании могут позволить себе построить хранилище и придержать продукцию до первого квартала следующего года, когда цена станет наиболее выгодной, то фермерские хозяйства и другие малые предприятия хранить товар так долго не могут. Они вынуждены продавать его в сезон, когда полки заполнены импортом. Торговым сетям, в свою очередь, выгоднее работать с зарубежными компаниями, ведь товар от них поступает расфасованным и упакованным. У отечественных мелких производителей возможности предварительно подготовить продукцию нет. В итоге, по мнению Ширинова, вместо того, чтобы работать с крупными сетями, наши производители вынужденно отдают свою продукцию за бесценок на промышленную переработку. А потом отказываются от закладки новых садов.

- Мы замечаем, что малые хозяйства стали меньше инвестировать в сады, в основном этим теперь занимаются крупные предприятия. Поэтому обратились с просьбой к властям ввести с нынешней осени ограничения на ввоз плодов косточковых и семечковых культур и повысить пошлины. На самом деле нужно делать значительно больше, но необходимо с чего-то начинать, - отметил Айдын Ширинов.

Ставропольские садоводы считают, что запрещенная продукция из Польши и с Украины, которая приходит через "разрешенные" страны, в итоге сдерживает внутреннее развитие садоводства, а небольшие хозяйства вынуждены уходить в другие сферы. Если не принять меры, то останутся лишь крупные компании, которые не способны обеспечить всю страну фруктами. Ведь больше половины отечественного урожая дают как раз небольшие предприятия. В 2018 году в стране было в общей сложности выращено около миллиона тонн яблок, в этом стоит рассчитывать на 1,2-1,3 миллиона. За счет новых садов можно ожидать прироста производства в 150-160 тысяч тонн. Но перспективы могут оказаться и не столь радужными, если фермеры уйдут из отрасли.

Также недовольны садоводы 20-процентным НДС на фрукты. В России некоторые товары и услуги облагаются 10-процентным налогом, например продукция, имеющая большую социальную значимость. Поэтому ставропольцы просят правительство либо компенсировать 10-процентную разницу, либо просто приравнять фрукты к товарам из социальной корзины.

"Любые овощи, которые производят в России, облагаются 10-процентным НДС, а фрукты и ягоды - 20-процентным. Как так получилось? Фрукты - важный продукт и должны быть доступны, как хлеб и овощи", - подчеркивают садоводы.

Однако идею с ограничением импорта зарубежных фруктов не разделяют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят 23 крупнейших фирмы, занимающие четверть рынка розничной торговли в стране. Здесь считают, что такие запреты могут взвинтить цены у основных российских ритейлеров.

- Я сразу могу сказать, что, по статистике, на полках крупных сетевых магазинов от 65 до 85 процентов товаров (в зависимости от категории) - это отечественная продукция, - рассказал корреспонденту "РГ" директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко. - Конкретно о фруктах не могу сказать, готовых цифр нет. Как правило, любые ограничения приводят к тому, что цена в рознице растет. Ведь владельцы магазинов тратят средства на поиски новых поставщиков. В случае ограничений у торговой точки упадет оборот, также будут потрачены дополнительные силы на поиск аналогичного продукта здесь, в России.

В свою очередь эксперты считают, что ограничения на импорт фруктов, принятые в таком виде, с большой долей вероятности будут противоречить правилам ВТО. И нужно какое-то более убедительное обоснование, чтобы ввести такую поддержку местным садоводам. .

Комментарий

Алексей Калачев, эксперт-аналитик "Финам":

- Россия периодически вводит ограничения на ввоз овощей или фруктов. Иногда в отношении стран, с которыми возникают конфликтные ситуации, как это было с Турцией в 2016 году. Но при этом ограничения хотя бы обосновываются санитарными соображениями, которые трудно оспорить. Уже несколько лет действует запрет на ввоз овощей и фруктов из стран, поддержавших санкции против РФ, что тоже как-то можно объяснить. Проникающая на территорию страны сельскохозяйственная продукция изымается и уничтожается. И, кстати, это значительно расчистило рынок как раз для отечественной плодоовощной продукции. Даже странно, что для садоводов Ставрополья оказалось недостаточно, что убрали конкуренцию с польскими и венгерскими яблоками.

Введенное продовольственное эмбарго уже должно было помочь садоводам. К сожалению, по свежим фруктам статистики нет, но есть данные о замороженных, которые приводит Росстат. Их производство в РФ с 2014 по 2017 год выросло в 10 раз. В 2018-м оно, правда, снизилось на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом, но это, видимо, вследствие снижения урожая из-за погоды.

Итак, ввоз из Европы закрыт. Теперь предлагается ограничить ввоз из дружественных стран и государств - членов СНГ? Думаю, правительство на это не пойдет хотя бы из политических соображений.

Объединениям садоводов нужно договариваться с переработчиками и торговыми сетями, а также позаботиться о конкурентном качестве и ценах. Ограничение ввоза в сезон, конечно, поможет садоводам, но оно снизит конкуренцию и повысит стоимость фруктов, что вряд ли понравится покупателям, и без того озабоченным необходимостью экономить, когда реальные доходы продолжают снижаться, а налоги растут.

Рост цен ударит по самым малообеспеченным слоям населения и лишит их необходимых витаминов перед осенне-зимним сезоном. Надо понимать, что дешевые фрукты в сезон на рынке покупают не олигархи.

Кстати

В Госдуме уже разработали законопроект о снижении до 10 процентов НДС на плодово-ягодные культуры. Такое предложение в прошлом году обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин в Ставрополе. В ходе консультаций депутаты пришли к выводу, что можно снизить НДС на фрукты, поскольку вся продукция сельского хозяйства облагается налогом на добавленную стоимость по ставке именно 10 процентов. Поправки планируется внести в статью 164 Налогового кодекса РФ.