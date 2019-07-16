В Чечне упавший на дом Ан-2 оставил без света несколько сел

Упавший самолет в чеченской станице Новощедринской зацепил во время взлета крылом линии электропередач. Без света остались жители нескольких населенных пунктов.

Как сообщили "РГ" в администрации Шелковского района, пилот Ан-2 во время взлета зацепил высоковольтные линии электропередачи, которые питали окрестные населенные пункты, в том числе станицу Новощедринскую. Сейчас аварийные службы восстанавливают электроснабжение.

Эту информацию подтвердили в Южной транспортной прокуратуре и сообщили, что самолет задел ЛЭП во время взлета, после чего рухнул на жилой дом. В свою очередь в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили о начале доследственной проверки по факту инцидента. Там также добавили, что в момент падения в самолете был только пилот 1952 года рождения.

В результате ЧП пострадали четыре человека. Все они госпитализированы в центральную районную больницу Шелковского района.