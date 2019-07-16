В Чеченской Республике легкомоторный самолет упал на частный дом. Об этом во вторник сообщили РГ в главном управлении МЧС по региону.

Инцидент произошел в станице Новощедринской Шелковского района республики. Информации об авиакатастрофе поступила в экстренные службы в 07.58.

- По предварительной версии, пострадали четыре человека. Из них один пилот, - добавили в главке МЧС.

Сообщается также, что возгорания не последовало. Нет в результате инцидента и погибших. Сейчас устанавливаются причины, по которым произошло крушение воздушного судна.