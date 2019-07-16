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16.07.2019 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не дотянул до поля

В Чечне рухнувший самолет оставил местных жителей без света
Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Настоящим потрясением начался вторник для жителей одного из частных домов в станице Новощедринской, которая расположена в Шелковском районе Чечни. Примерно в семь часов утра им во двор рухнул самолет Ан-2, зацепив крышу. "Кукурузник", как его принято называть в народе, на взлете задел линию электропередачи. Что и стало причиной крушения.
Падение Ан-2 на жилой дом задело и тысячи других жителей. Были повреждены высоковольтные линии электропередачи. Без света остались четыре населенных пункта. Фото: Елена Афонина/ТАСС Падение Ан-2 на жилой дом задело и тысячи других жителей. Были повреждены высоковольтные линии электропередачи. Без света остались четыре населенных пункта. Фото: Елена Афонина/ТАСС
Падение Ан-2 на жилой дом задело и тысячи других жителей. Были повреждены высоковольтные линии электропередачи. Без света остались четыре населенных пункта. Фото: Елена Афонина/ТАСС

По предварительной информации, пилот воздушного судна, житель Дагестана 1952 года рождения, не справился с управлением, что и стало причиной аварии. Его пригласили из соседнего региона для опрыскивания полей химикатами. Это привычная практика для аграриев равнинной части Чечни.

Как уточняют в ГУ МЧС по Чеченской Республике, в момент набора высоты Ан-2 задел ЛЭП, а потом влетел в саманный дом правым крылом и корпусом. К счастью, в момент столкновения самолет не загорелся, иначе последствия происшествия были бы значительно серьезнее.

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В чрезвычайном ведомстве также добавили, что в доме в момент аварии находились четыре человека. Изначально сообщалось, что все они получили ранения, но позже стало известно, что одна женщина госпитализирована, остальные жильцы не пострадали и отправились на время к родственникам. Также в больницу попал пилот. При этом в министерстве здравоохранения Чечни заявили, что травмы у получивших ранения не критические.

- Пострадавшие доставлены в ЦРБ Шелковского района. Состояние пострадавших классифицируется как средней степени тяжести. Хозяйка дома получила ушибы. У пилота зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и повреждена ключица, - сообщили в региональном минздраве.

В момент набора высоты Ан-2 задел ЛЭП, а потом влетел в саманный дом правым крылом и корпусом

Для ликвидации происшествия от МЧС России на место привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Однако падение Ан-2 на жилой дом задело и тысячи других жителей. В момент аварии были повреждены высоковольтные линии электропередачи на 35 кВ. В тот же момент без света остались четыре населенных пункта Шелковского района - это станицы Новощедринская, Старощедринская, Червленная-Узловая и Каршыга-Аул. Во всех этих населенных пунктах проживают около семи тысяч человек. Сейчас аварийные службы восстанавливают электроснабжение.

Инцидентом уже занимаются правоохранители. В Южной транспортной прокуратуре и Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России предварительно подтвердили версию произошедшего, выдвинутую МЧС. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Легкомоторные Ан-2 чаще других самолетов попадают в новостные сводки авиапроисшествий. С начала года в России произошло уже несколько авиакатастроф с участием этой популярной у авиаторов модели.

Так, 10 июля на Ставрополье жесткую посадку совершил пилот на таком же сельскохозяйственном Ан-2. Сам он скрылся с места происшествия. А 27 июня в Бурятии в момент посадки загорелся уже пассажирский "кукурузник". Во вспыхнувшем после авиакатастрофы пожаре погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Там же 9 июня во время обработки лесов от вредителей разбился еще один самолет. Оба члена экипажа получили травмы, но остались живы.

22 мая неудачей закончился взлет еще одного Ан-2. Произошло это вновь на Ставрополье. Воздушное судно врезалось в дерево и загорелось. Но выбравшийся из кабины 62-летний пилот и сотрудники аэроплощадки быстро потушили пожар.

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