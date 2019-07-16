В Ингушетии нашли следы исчезнувшего леопарда

В государственном природном заповеднике "Эрзи" в Ингушетии обнаружили следы переднеазиатского леопарда, который считается вымершим в этом регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам директора заповедника Ахмеда Мержоева, все данные направлены в Минприроды России. В ведомстве рассматривают вопрос о включении Ингушетии в федеральную программу по репродукции переднеазиатского леопарда. Территория северокавказского региона является историческим ареалом этого хищника.

Сотрудники заповедника также составили список видов флоры и фауны, рекомендуемых для включения в новое издание Красной книги республики. За последний год в охраняемой природной территории зарегистрировано 575 видов беспозвоночных и более 1000 видов сосудистых растений. Выявлено более 50 видов споровых растений, которых раньше в Ингушетии не замечали.

Заповедник "Эрзи" состоит из двух участков в горных Сунженском и Джейрахском районах республики. Его название на ингушском языке означает "орел". По его территории протекают два притока Терека Асса и Армхи.

Справка "РГ"

Численность переднеазиатского леопарда (латинское название - Panthera pardus ciscaucasica) в мире насчитывает около тысячи особей. Эти животные обитают в субальпийских лугах и лиственных лесах. Небольшие популяции замечены в нескольких странах, преимущественно в прикаспийском регионе: в России, Азербайджане, Армении, Иране, Казахстане, Турции и других государствах.