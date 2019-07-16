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16.07.2019 16:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: На Ставрополье бездомный пес "спас из плена" породистого

Текст: Ирина Белова

В селе Кочубеевском Ставропольского края бездомный пес отвязал от забора породистую собаку. Видео с таким сюжетом в своем аккаунте в Instagram поделился местный житель Дмитрий Тимченко.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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На кадрах видно, как проходящая мимо дворняга не остается равнодушной к привязанному собрату предположительно бойцовской породы. Добродушный пес поставил перед собой задачу - настырно пытается "спасти из плена" мирно лежащую собаку.Наконец поводок поддается и "операция по спасению" завершена. Дворовый пес за поводок поднимает "спасенного" и ведет за собой. Но долго собаки самостоятельно не прогуляли. Породистого пса вернули на место, привязав снова. Больше дворняга решила не приходить на помощь.

В комментариях одни участливо интересовались состоянием бездомной собаки и не голодна ли она. Автор видео заверил, что с ней все в порядке: ее кормит все село. Другие выразили желание забрать ее к себе, причем не только жители окрестностей, но и, например, Белгорода.

Забавное видео живо разошлось по соцсетям. Подписчики с радостью делились сюжетом. К примеру, в Краснодарском крае оно стало популярно благодаря перепосту в Instagram жительницей Новороссийска, блогером Натальей Шпиц.

По словам Дмитрия Тимченко, герой этого видеосюжета сразу стал известным. Теперь ему всем миром хотят найти дом и заботливого хозяина.

Общество Природа Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Видео
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