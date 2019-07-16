Альберт Лиханов передал Старорусской библиотеке книги для подростков

Акцию "Городу Достоевского - книга в подарок" поддержал Альберт Лиханов -писатель, председатель Российского детского фонда передал Старорусской городской библиотеке не просто одно или два издания, а сразу несколько коробок с книгами. При этом каждый из экземпляров он собственноручно подписал. Кстати, по инициативе Лиханова Российский детский фонд включил Старорусскую библиотеку в фонд опекаемых учреждений культуры.

Теперь в Старой Руссе появится настоящая мини-библиотека от известного прозаика: общее количество книг его авторства, которые появятся на стеллажах, приближается к тридцати.

Двенадцать из них - знаменитая красочная серия "Русские мальчики. Роман в повестях", над которой Альберт Анатольевич работал более 30 лет. Цикл рассказывает о ребятах, которые пошли в школу в военное лихолетье. Это истории о становлении подростков и формировании у них жизненных ценностей, которые будут особенно интересны юным посетителям библиотеки.

Также фонды пополнятся книгами "Слетки", "Сломанная кукла", "Никто", "Горькие повести, "Мамочкин сынок", "За! Малых сих", альбомом "Из детства в дедство" и собранием сочинений Альберта Лиханова в десяти томах.

А кроме книг Российский детский фонд передал Старорусской библиотеке еще и DVD-цикл под названием "Уроки нравственности". Это образовательная видеосерия бесед председателя фонда с выдающимися гражданами России, которые излагают свои личные взгляды на ту или иную нравственную проблему.\

Кстати, по инициативе Альберта Лиханова Российский детский фонд включил Старорусскую библиотеку в число опекаемых учреждений культуры - теперь в библиотеку будут бесплатно направляться книги, выпускаемые Фондом.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, художник Павел Лемтыбож, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия №2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа №9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.