Архангельский "Ревизор" отправится на гастроли в Москву

Архангельский театр драмы представит свой спектакль "Ревизор" в рамках всероссийского проекта "Школьная классика" в Москве.

Как сообщает пресс-служба театра, гастроли пройдут в декабре на сцене культурного центра ЗИЛ. Поморскую версию "Ревизора" поставил главный режиссер "Архдрамы" Андрей Тимошенко. Премьера состоялась в сентябре прошлого года, и с тех пор спектакль с неизменным успехом идет на родной сцене. За 16 показов его посмотрели около восьми тысяч жителей и гостей Архангельска.

Режиссер называет свою интерпретацию классики динамичным эксцентричным действом с узнаваемыми персонажами. Он подчеркивает, что гоголевский текст пьесы сохранен, но невозможно в XXI веке играть ее так же, как в 1837 году.

- На сцене зритель видит не музейную реконструкцию, а живых персонажей, с которыми мы встречаемся в жизни. Костюмы, декорации, предлагаемые обстоятельства - из прошлого, а актерское правдивое существование - из настоящего. Наш спектакль интересен и молодежи, и старшему поколению, - отмечает Андрей Тимошенко.

В столице архангельского "Ревизора" покажут дважды - 14 декабря в 12.00 и 18.00. Совсем скоро стартует продажа билетов.

Проект "Школьная классика" присмотрел и другую постановку Архангельского театра драмы - технически сложную "Грозу". Она может отправиться в Москву в октябре 2020-го.