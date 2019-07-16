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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дорогие полномочия

Бывшего новгородского вице-губернатора осудили за взятку
Текст: Ульяна Вылегжанина (Великий Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Новгородский районный суд Новгородской области вынес приговор бывшему вице-губернатору региона Арнольду Шалмуеву. Многомиллионная взятка, переданная бывшему сенатору от области, обернулась для экс-чиновника десятью годами колонии строгого режима. Это уже второе резонансное уголовное дело, возбужденное в отношении Шалмуева и доведенное до суда. Ранее Фемида приговорила его к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог.

По информации региональной прокуратуры, высокопоставленный чиновник и парламентарий договорились о взятке в 50 миллионов рублей. Шалмуев успел передать 17 миллионов, посредником выступал водитель сенатора. Затем в ситуацию вмешались правоохранители.

Главу новгородского ГИБДД заподозрили в крупной взятке

- Инцидент произошел в 2012 году, когда Арнольд Шалмуев еще занимал пост вице-губернатора области, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева. - Сенатор, по версии следствия, обещал оказать содействие Арнольду Шалмуеву в передаче подсудимому полномочий в сфере дорожного строительства и ремонта автодорог в регионе.

Своими "дорожными" полномочиями вице-губернатор не преминул воспользоваться, возглавив преступную группу. Согласно задумке членов этой ОПГ, подконтрольная организация "Вече" должна была выиграть аукцион и получить право обслуживать трассы на территории большинства районов Новгородской области. Начальная максимальная цена контракта составляла около 400 миллионов рублей, а заговорщики планировали заработать более 50 миллионов. Однако на открытом электронном аукционе победила другая организация. По версии следствия, участники преступной группы запугали главу этой фирмы, и тот свое предложение снял. В итоге контракт заключили с "Вече", ну а затем подельники "залезли" в бюджет.

Взятка, переданная бывшему сенатору, обернулась экс-чиновнику десятью годами колонии

Экс-чиновник, по информации регионального следственного управления, в деле о взятке свою вину признал. Что касается бывшего сенатора, речь идет, как сообщает источник в правоохранительных органах, о Дмитрии Кривицком. Он представлял Новгородскую область в Совете Федерации в 2011-2016 годах. В 2017-м его объявили в международный розыск. В 2018-м по запросу российской стороны его арестовали в итальянском городе Кортина-д Ампеццо. Но итальянский суд решил экс-парламентария из-под стражи освободить.

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