До нуля: В Вологодской области побит вековой температурный рекорд

В Вологодской области в городе Вытегра побит температурный рекорд 1912 года. Как сообщает Гидрометцентр России, температура воздуха здесь опустилась до нуля градусов, предыдущий рекорд для середины лета здесь составлял 1,9 градуса выше нуля.

В Гидрометцентре отмечают, что температурные рекорды побиты также в Череповце и Вологде. В Ленобласти заморозки зафиксированы в Выборге, в Карелии рекордное понижение температуры воздуха наблюдается в Петрозаводске и Сортавале.

Заморозки продлятся недолго. С 16 июля на Северо-Западе России обещают потепление.

К концу недели температура воздуха в этих регионах должна стать привычной для середины июля - по прогнозам синоптиков днем воздух будет прогреваться до 25 градусов.