Регионы и муниципалитеты больше не смогут без веских причин увеличивать коммунальные тарифы выше уровня прогнозируемой инфляции. А все корректировки, даже если веские причины найдутся, придется согласовывать с Федеральной антимонопольной службой. Такие нормы содержатся в новом постановлении федерального правительства. Проблема тарифного регулирования в сфере ЖКХ актуальна для всех субъектов СЗФО, но решают местные власти ее по-разному. Одни пытаются наладить конструктивный диалог с поставщиками услуг, другие перекладывают издержки на плечи потребителей.

За разрешением - в ФАС

Ежегодно правительство РФ утверждает для регионов предельные индексы роста платы за "коммуналку". До недавнего момента муниципальные депутаты могли выходить за эти рамки, руководствуясь несколькими основаниями. Это, с одной стороны, включение в себестоимость услуг затрат на повышение качества работы коммунальных систем. С другой стороны - приведение тарифов в соответствие с их реальной себестоимостью.

Дело в том, что многие муниципалитеты по разным причинам долгие годы ограничивали рост платы за ЖКХ, а выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций компенсировали из бюджета. Затем власти отменяли компенсации и повышали тарифы, перекладывая финансовое бремя на потребителей.

Новое постановление федерального правительства сохранило инвестиционные основания, подвергнув их некоторым корректировкам. А вот повышать тарифы, основываясь только на устранении ранее созданных ценовых дисбалансов, больше не получится. Есть и еще одно важное новшество. Раньше решения муниципальных парламентариев утверждал региональный регулятор - комитет, департамент или министерство по тарифам и ценам субъекта РФ. Сейчас "разрешение" на повышение тарифов сверх предельных коридоров придется получать у ФАС.

Больно дорого

Показателен пример Великого Новгорода, где 1 июля прошлого года резко подросла плата за "коммуналку". Тепловая энергия подорожала на 12,3 процента, горячая вода - на 11,2 процента, услуги водоснабжения и водоотведения - на семь-восемь процентов.

Зачастую невозможно понять, насколько обоснованы траты ресурсоснабжающих организаций, которые приходится оплачивать гражданам

При этом предельный индекс, который правительство РФ установило для Новгородской области, составлял 5,5 процента. Но чиновники соблюли необходимые процедуры и перешагнули через эту планку. Парламентарии Великого Новгорода повысили тарифы в связи с "реализацией инвестиционных программ в сфере водоснабжения и теплоснабжения". Комитет по ценовой и тарифной политике региона одобрил эту инициативу.

- Решение гордумы не было единогласным, - вспоминает депутат, член комиссии по экономике и финансам Думы Великого Новгорода Анна Черепанова. - Парламентарии, которые отказались голосовать за удорожание коммунальных ресурсов, настаивали на проведении независимого аудита инвестиционных программ и непосредственно новых тарифов. Однако аудит так и не был проведен. И сейчас невозможно понять, насколько вообще обоснованы траты ресурсоснабжающих организаций, которые приходится оплачивать новгородцам.

С 1 июля 2019 года тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в столице Новгородской области выросли незначительно - на полтора процента. Тем не менее новое постановление федерального правительства Анна Черепанова называет очень актуальным.

- Нынешние полтора процента объясняются лишь эффектом высокой базы, заложенной в прошлом году, - продолжает Анна Черепанова. - И мы можем только приветствовать документ, который убережет новгородцев от дальнейшего роста стоимости коммунальных услуг, не подкрепленного вескими аргументами. Главное, чтобы эксперты, которые будут оценивать обоснованность тарифов, действовали независимо от региональных регуляторов. В некоторых случаях управления Федеральной антимонопольной службы могут делегировать часть своих полномочий региональным органам исполнительной власти. Но я надеюсь, что в случае с повышением тарифов специалисты федерального ведомства будут проводить аудит своими силами или привлекут независимых специалистов. В противном случае мы вернемся к тому, с чего начинали: окончательное слово останется за местными чиновниками, которые могут быть заинтересованы в определенном исходе дела.

Концессия под угрозой

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, впрочем, уверена: ужесточение контроля даст эффект только в краткосрочной перспективе. Ведь основная причина завышенных коммунальных расходов в нашей стране - высокий износ и низкая эффективность коммунальной инфраструктуры.

- Чтобы платить меньше денег за коммунальные ресурсы, чтобы платежи стали прозрачнее, в модернизацию этой инфраструктуры необходимо вложить серьезные деньги, - комментирует ситуацию Светлана Разворотнева. - К сожалению, государственных программ в этой сфере у нас явно недостаточно. Инвесторы также неохотно идут в данную сферу по следующим причинам: заниженные тарифы не позволяют сделать концессию окупаемой, отсутствуют дешевые кредиты, а государственная политика непредсказуема. Принятие нового постановления только усугубит ситуацию. Сегодня концессионные соглашения с инвесторами заключают муниципалитеты. Они согласуют основные параметры соглашения, а потом вынуждены согласовывать его с региональными регуляторами. Теперь появится еще одно "разрешительное" звено - ФАС. И даже если решение будет согласовано, процесс станет значительно более продолжительным. Все это, безусловно, приведет к еще большему "сжиманию" потока частных инвестиций в ЖКХ.

Правильная заморозка

Как показывает практика, ограничение роста тарифов не снижает интереса инвесторов к коммунальным проектам, если местные власти готовы помогать коммунальщикам административными и финансовыми ресурсами. По такому пути пошел Санкт-Петербург, став в этом году единственным российским городом, где удалось "заморозить" тарифы.

В среднем коммунальные услуги с 1 июля подорожали для петербуржцев всего на 0,4 процента - вместо запланированных четырех процентов. Тарифы на энергию, тепловую энергию и горячую воду в Северной столице и вовсе снизились. Причем пользовались власти исключительно экономическими мерами и инструментами.

- По поручению врио губернатора Александра Беглова мы провели оптимизацию расходов ресурсоснабжающих организаций, - сообщил председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин. - Именно это позволило практически полностью уйти от июльского повышения цен на коммунальные услуги.

В оптимизации участвовала Федеральная антимонопольная служба. Эта работа позволила разорвать контракты с "лишними" посредниками и подрядчиками, исключить необоснованные траты и добиться прозрачности расчетов.

При этом город сам инвестирует бюджетные деньги в коммунальную инфраструктуру. К примеру, в текущем году петербургская казна впервые выделила полтора миллиарда рублей на ремонт теплосетей одного из крупнейших теплоэнергетических предприятий города - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Согласно своей инвестиционной программе, акционерное общество в 2019-м заменит и построит 74 километра сетей. Государственное унитарное предприятие "ТЭК СПб" в свою очередь планирует модернизировать не менее 145 километров теплосетей.

Кстати

Конечно, не у всех регионов есть ресурсы, позволяющие повторить опыт Санкт-Петербурга. Как полагает Светлана Разворотнева, чтобы сдержать рост тарифов, необходим комплекс мер. Речь идет о принятии масштабной государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры и передаче полной ответственности за утверждение тарифов на региональный уровень. А также о создании полноценного института развития в коммунальной сфере - структуры, которая будет за счет различных финансовых инструментов и методической поддержки помогать регионам и муниципалитетам осуществлять инвестпрограммы.

- При этом малообеспеченным гражданам поддержка должна оказываться таким образом, чтобы при любом росте тарифов их расходы на услуги ЖКХ не превышали определенного предела, - подводит итог исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль". - Так действует сегодня институт жилищных субсидий. И он может стать еще более эффективным, если средства бюджета, которые тратятся, к примеру, на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих компаний, направлять на меры соцподдержки.