За разрешением - в ФАС
Ежегодно правительство РФ утверждает для регионов предельные индексы роста платы за "коммуналку". До недавнего момента муниципальные депутаты могли выходить за эти рамки, руководствуясь несколькими основаниями. Это, с одной стороны, включение в себестоимость услуг затрат на повышение качества работы коммунальных систем. С другой стороны - приведение тарифов в соответствие с их реальной себестоимостью.
Дело в том, что многие муниципалитеты по разным причинам долгие годы ограничивали рост платы за ЖКХ, а выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций компенсировали из бюджета. Затем власти отменяли компенсации и повышали тарифы, перекладывая финансовое бремя на потребителей.
Новое постановление федерального правительства сохранило инвестиционные основания, подвергнув их некоторым корректировкам. А вот повышать тарифы, основываясь только на устранении ранее созданных ценовых дисбалансов, больше не получится. Есть и еще одно важное новшество. Раньше решения муниципальных парламентариев утверждал региональный регулятор - комитет, департамент или министерство по тарифам и ценам субъекта РФ. Сейчас "разрешение" на повышение тарифов сверх предельных коридоров придется получать у ФАС.
Больно дорого
Показателен пример Великого Новгорода, где 1 июля прошлого года резко подросла плата за "коммуналку". Тепловая энергия подорожала на 12,3 процента, горячая вода - на 11,2 процента, услуги водоснабжения и водоотведения - на семь-восемь процентов.
При этом предельный индекс, который правительство РФ установило для Новгородской области, составлял 5,5 процента. Но чиновники соблюли необходимые процедуры и перешагнули через эту планку. Парламентарии Великого Новгорода повысили тарифы в связи с "реализацией инвестиционных программ в сфере водоснабжения и теплоснабжения". Комитет по ценовой и тарифной политике региона одобрил эту инициативу.
- Решение гордумы не было единогласным, - вспоминает депутат, член комиссии по экономике и финансам Думы Великого Новгорода Анна Черепанова. - Парламентарии, которые отказались голосовать за удорожание коммунальных ресурсов, настаивали на проведении независимого аудита инвестиционных программ и непосредственно новых тарифов. Однако аудит так и не был проведен. И сейчас невозможно понять, насколько вообще обоснованы траты ресурсоснабжающих организаций, которые приходится оплачивать новгородцам.
С 1 июля 2019 года тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в столице Новгородской области выросли незначительно - на полтора процента. Тем не менее новое постановление федерального правительства Анна Черепанова называет очень актуальным.
- Нынешние полтора процента объясняются лишь эффектом высокой базы, заложенной в прошлом году, - продолжает Анна Черепанова. - И мы можем только приветствовать документ, который убережет новгородцев от дальнейшего роста стоимости коммунальных услуг, не подкрепленного вескими аргументами. Главное, чтобы эксперты, которые будут оценивать обоснованность тарифов, действовали независимо от региональных регуляторов. В некоторых случаях управления Федеральной антимонопольной службы могут делегировать часть своих полномочий региональным органам исполнительной власти. Но я надеюсь, что в случае с повышением тарифов специалисты федерального ведомства будут проводить аудит своими силами или привлекут независимых специалистов. В противном случае мы вернемся к тому, с чего начинали: окончательное слово останется за местными чиновниками, которые могут быть заинтересованы в определенном исходе дела.
Концессия под угрозой
Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, впрочем, уверена: ужесточение контроля даст эффект только в краткосрочной перспективе. Ведь основная причина завышенных коммунальных расходов в нашей стране - высокий износ и низкая эффективность коммунальной инфраструктуры.
- Чтобы платить меньше денег за коммунальные ресурсы, чтобы платежи стали прозрачнее, в модернизацию этой инфраструктуры необходимо вложить серьезные деньги, - комментирует ситуацию Светлана Разворотнева. - К сожалению, государственных программ в этой сфере у нас явно недостаточно. Инвесторы также неохотно идут в данную сферу по следующим причинам: заниженные тарифы не позволяют сделать концессию окупаемой, отсутствуют дешевые кредиты, а государственная политика непредсказуема. Принятие нового постановления только усугубит ситуацию. Сегодня концессионные соглашения с инвесторами заключают муниципалитеты. Они согласуют основные параметры соглашения, а потом вынуждены согласовывать его с региональными регуляторами. Теперь появится еще одно "разрешительное" звено - ФАС. И даже если решение будет согласовано, процесс станет значительно более продолжительным. Все это, безусловно, приведет к еще большему "сжиманию" потока частных инвестиций в ЖКХ.
Правильная заморозка
Как показывает практика, ограничение роста тарифов не снижает интереса инвесторов к коммунальным проектам, если местные власти готовы помогать коммунальщикам административными и финансовыми ресурсами. По такому пути пошел Санкт-Петербург, став в этом году единственным российским городом, где удалось "заморозить" тарифы.
В среднем коммунальные услуги с 1 июля подорожали для петербуржцев всего на 0,4 процента - вместо запланированных четырех процентов. Тарифы на энергию, тепловую энергию и горячую воду в Северной столице и вовсе снизились. Причем пользовались власти исключительно экономическими мерами и инструментами.
- По поручению врио губернатора Александра Беглова мы провели оптимизацию расходов ресурсоснабжающих организаций, - сообщил председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин. - Именно это позволило практически полностью уйти от июльского повышения цен на коммунальные услуги.
В оптимизации участвовала Федеральная антимонопольная служба. Эта работа позволила разорвать контракты с "лишними" посредниками и подрядчиками, исключить необоснованные траты и добиться прозрачности расчетов.
При этом город сам инвестирует бюджетные деньги в коммунальную инфраструктуру. К примеру, в текущем году петербургская казна впервые выделила полтора миллиарда рублей на ремонт теплосетей одного из крупнейших теплоэнергетических предприятий города - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Согласно своей инвестиционной программе, акционерное общество в 2019-м заменит и построит 74 километра сетей. Государственное унитарное предприятие "ТЭК СПб" в свою очередь планирует модернизировать не менее 145 километров теплосетей.
Конечно, не у всех регионов есть ресурсы, позволяющие повторить опыт Санкт-Петербурга. Как полагает Светлана Разворотнева, чтобы сдержать рост тарифов, необходим комплекс мер. Речь идет о принятии масштабной государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры и передаче полной ответственности за утверждение тарифов на региональный уровень. А также о создании полноценного института развития в коммунальной сфере - структуры, которая будет за счет различных финансовых инструментов и методической поддержки помогать регионам и муниципалитетам осуществлять инвестпрограммы.
- При этом малообеспеченным гражданам поддержка должна оказываться таким образом, чтобы при любом росте тарифов их расходы на услуги ЖКХ не превышали определенного предела, - подводит итог исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль". - Так действует сегодня институт жилищных субсидий. И он может стать еще более эффективным, если средства бюджета, которые тратятся, к примеру, на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих компаний, направлять на меры соцподдержки.