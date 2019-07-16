Около четырех тонн использованных батареек, собранных в Мурманской области, впервые вывезут из региона на утилизацию. В конце июля их направят на один из заводов в Челябинске. Пункты сбора батареек действуют в восьми городах Заполярья. Однако сегодня пробелы в законодательстве приводят к тому, что плата за утилизацию подобных отходов взимается дважды.

За тридевять земель

Несмотря на то что батарейки считаются одним из самых опасных видов отходов, до сих пор в Мурманской области никто не занимался их постоянным централизованным сбором и утилизаций. Впервые подобный проект попыталась запустить в 2014 году мурманская общественная экологическая организация "Природа и молодежь", которая получила грант на раздельный сбор элементов питания. В ноябре 2014 года в городе появился первый контейнер для батареек. Как сообщила координатор этого проекта Дарья Матвеенкова, тогда в течение нескольких часов жители Заполярья сдали четыре килограмма элементов питания.

- Приятным сюрпризом стало то, что некоторые люди хранили использованные батарейки годами и даже десятилетиями, - отметила эколог. - Попадались батарейки, произведенные еще в СССР.

Затем общественникам пришлось искать деньги на переработку. Утилизация килограмма батареек обходилась минимум в 110 рублей. Ее стоимость зависела от типа элементов питания. За счет очередного гранта экологи смогли получить деньги на переработку 660 килограммов батареек. Но уже в 2016 году этот проект пришлось свернуть, поскольку законодатель ввел ограничения в правила обращения с опасными отходами. С того момента сбором и переработкой элементов питания можно было заниматься только по лицензии. Расходы на ее получение общественникам оказались не по карману.

С прошлого года федеральные власти разрешили накапливать опасные виды отходов на срок до 11 месяцев без официального разрешения. Благодаря этому послаблению в 2018-м за счет гранта стартовал проект "Чистая Арктика". Его инициаторами выступили Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области, областные власти, экологи-общественники и некоторые предприятия, работающие с отходами.

Ни одна крупная компания Мурманской области не согласилась участвовать в проекте по сбору батареек

- Удалось создать 11 пунктов сбора батареек, - рассказала начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии региона Елена Кочкуркина. - Четыре из них появились в Мурманске и по одному - в Североморске, Кандалакше, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске.

Как отмечают мурманские экологи-общественники, население в основной массе готово сдавать использованные батарейки на утилизацию. Но главная сложность заключается в том, что сегодня лицензию на переработку батареек имеют единичные предприятия, расположенные далеко от Заполярья, отметила руководитель центра экологических инициатив "Чистая Арктика" Екатерина Макарова. Везти батарейки из Мурманска в Челябинск - дорогое удовольствие. Например, на отправку и переработку 600-килограммовой партии элементов питания из Мурманска пришлось потратить около 100 тысяч рублей, а перевозка в Челябинск трехтонной партии батареек будет стоить более 400 тысяч рублей.

Без регулярной финансовой поддержки ни одна экологическая организация не осилит такие затраты. Гранты и краудфандинг - тоже не выход, так как собирать батарейки, отвозить их на утилизацию и оплачивать эту работу нужно не от случая к случаю, а систематически.

За что платят потребители?

- Мы собираемся продолжить этот проект и в будущем, - рассказала Екатерина Макарова. - К нему подключился Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области. Сейчас мы устанавливаем на пунктах приема новые боксы для батареек - более объемные и прочные, из металла. Планируем открыть и несколько новых пунктов приема. Мы надеемся, что грант на эти цели будем получать ежегодно. Но для проекта такого рода необходимо стабильное и постоянное финансирование. Например, поездка за батарейками в какое-нибудь отдаленное село стоит серьезных денег. К сожалению, ни одна крупная компания Мурманской области не согласилась участвовать в проекте по сбору батареек.

Еще одна сложность заключается в том, что сегодня эта область экологической работы очень слабо отрегулирована законодательно. Существует порядок, при котором производитель элементов питания обязан обеспечить утилизацию около 30 процентов произведенной продукции (и постепенно доля растет) или заплатить экологический сбор. Но законодательный механизм, регламентирующий этот процесс, до сих пор не выработан.

Иными словами, покупая батарейки, граждане уже оплачивают их утилизацию. И утилизационная составляющая в стоимости товара регулярно повышается. Но где и как сегодня аккумулируются эти деньги, на что расходуются, неизвестно. В Мурманской области утилизацией намерен заняться пока лишь один производитель батареек. Предполагается, что он будет оплачивать услуги по сбору элементов питания, доставке их в Челябинск и последующей переработке. Более конкретные детали этой работы определят осенью.

Переработчикам нужна поддержка

Есть и еще одна важная проблема. На федеральном уровне до сих пор не разработаны меры поддержки арктических регионов России, связанные с реализацией региональных программ в сфере обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба. Более того, из последней редакции госпрограммы РФ "Охрана окружающей среды" исключены правила предоставления субсидий регионам на софинансирование мероприятий региональных программ в области обращения с отходами за счет средств экологического сбора, поступивших в федеральный бюджет. Механизм использования средств экологического сбора тоже пока неясен.

-Необходимо установить обязанность для импортеров и производителей товаров организовывать пункты приема отходов, образующихся после использования их товаров, для дальнейшей утилизации, - отмечается в "Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году". - Также следует утвердить правила обращения с отходами, не относящимися к ТКО и образующимися от использования товаров, для которых установлены нормативы утилизации. Это отработанные батарейки, автомобильные покрышки, масла, электрооборудование и так далее.

Еще одно важнейшее направление работы - поддержка производств по переработке отходов, в том числе батареек, стимулирующая развитие действующих и открытие новых предприятий. Пока производителям, которые работают с вторсырьем, крайне сложно конкурировать с представителями бизнеса, производящими те же товары из обычного сырья. Власти Заполярья подчеркивают: на федеральном уровне важно создать условия, при которых переработка отходов была бы выгодной для бизнеса..

А как у соседей?

Калининградская область накопила успешный опыт, связанный с утилизацией старых батареек. Как сообщил председатель регионального Союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко, сбор элементов питания начался в 2013 году. С тех пор удалось собрать несколько десятков тонн этого вида отходов. Перерабатывают батарейки также в Калининградской области, извлекая из них полезные элементы, такие как руды цинка и марганца. Линия разместилась на действующем предприятии, которое изготавливает строительные материалы из отходов мягких кровель и полимеров. Ни бюджет области, ни население эти услуги не оплачивают.