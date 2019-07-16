Известный дизайнер представила на острове Кижи коллекцию одежды

Известный российский дизайнер Елена Теплицкая представила на острове Кижи свою коллекцию дизайнерской одежды, а музей - традиционные костюмы народов Карелии, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи".

Особенность стиля Елены Теплицкой - свобода, экспрессия, игра тканей и цвета. И это особенно ощущалось на фоне пасмурной погоды на острове.

Моделей для показа Елена Теплицкая не искала. В их роли выступили сотрудники музея-заповедника, их дети и друзья. А подиумом стала входная зона музея.

Дефиле началось с показа традиционных костюмов народов Карелии, которые подготовила заведующая сектором изучения и демонстрации традиционных ремесел музея-заповедника Марина Гусева. И уже потом Елена Теплицкая показала свою "Живую пестрядь" во всей красе на фоне уникальных памятников деревянного зодчества.