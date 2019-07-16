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16.07.2019 19:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поддержать малоимущих

На Вологодчине и в Коми тестируют социальный контракт
Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 153(7911)
В России составили рейтинг доходов населения. Половина регионов СЗФО оказалась в "богатой" его части, половина - в "бедной".

Основа методики - отношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей каждого региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в субъекте РФ в 2018 году. Следует пояснить, что медианный доход - это специализированный статистический показатель. 50 процентов населения получает доход выше медианного, 50 процентов - ниже.

Фото: iStock
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Но есть и дополнительные показатели рейтинга. Это число людей, живущих за чертой бедности и за чертой крайней бедности. В первом случае речь идет о гражданах с доходами ниже регионального прожиточного минимума, во втором - с доходами ниже половины этого минимума.

У двух субъектов Северо-Запада одни из самых низких показателей не только в округе, но и в России в целом. Псковская область в рейтинге по доходам населения находится на последнем месте в СЗФО и на 64-м - в России. Здесь за чертой бедности живут 17,45 процента населения, а за чертой крайней бедности - 2,2. Есть проблемы и с соотношением доходов и набора товаров и услуг. В Карелии 16,9 процента жителей находятся за чертой бедности, а 2,2 процента - за чертой крайней бедности.

Есть еще один регион Северо-Запада, значительный процент жителей которого перешагнул за черту бедности. Это Республика Коми, хоть она и занимает 24-ю строчку в списке благодаря соотношению доходов и набора товаров и услуг. На достаточно высокое положение в рейтинге влияют заработные платы, помноженные на северные коэффициенты. Однако в регионе 16,5 процента населения живет за чертой бедности, а 2,5 процента - за крайней чертой.

В Вологодской области процент граждан, живущих за чертой бедности, не столь велик. Возможно, некоторую роль сыграли меры поддержки, которые еще несколько лет назад были уникальными, а сейчас транслируются на всю страну. С 2013 года на Вологодчине действует социальный контракт. На сегодняшний день уже 3,5 тысячи жителей пользуются этим видом помощи. Срок контракта - от трех месяцев до года. Семья участвует в программе социальной адаптации и может получать либо ежемесячное пособие, либо единовременную выплату за весь период.

За пять лет удалось вывести из зоны риска 95 процентов получателей социального контракта

- Ежегодно мы выделяем 40 миллионов рублей из областного бюджета на реализацию социальных контрактов. За пять лет удалось вывести из зоны риска 95 процентов семей - участников проекта. Используя свой трудовой потенциал и нашу поддержку, они смогли улучшить жизненную ситуацию, - подчеркивает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Эксперимент по введению семейного социального контракта стартовал и в Республике Коми, пока еще в тестовом режиме. Его цель - поддержать малоимущие благополучные семьи. Определили и два пилотных района - Корткеросский и Сосногорский. На эти цели из регионального бюджета выделят более 95 миллионов рублей.

Размер пособия - пять тысяч рублей в месяц на одного ребенка и полторы тысячи - на взрослого. Деньги можно потратить на переобучение, медицинский осмотр, проезд к месту работы, наем жилья, а также на покрытие кредитных обязательств, покупку продуктов и другие первостепенные нужды. Срок семейного социального контракта - шесть месяцев. За это время семья должна изменить свое финансовое положение и уйти из категории малоимущих.

- Главная задача семейного социального контракта - это борьба с бедностью. По данным статистики, из 830 тысяч жителей Республики Коми 143 тысячи находятся в трудном материальном положении, - отмечает председатель комитета по социальной политике Государственного совета Республики Коми Сергей Артеев.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Республика Коми
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