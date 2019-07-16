Петербург и Ленобласть изучат потребности жителей по звонкам с мобильных

Петербург и Ленинградская область намерены использовать "большие данные" мобильных операторов для изучения реальной ситуации в приграничных районах. Информация о количестве жителей необходима для создания элементов инфраструктуры и планирования улично-дорожной сети.

Тема "больших данных" обсуждалась в рамках заседания координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Два региона давно и плотно сотрудничают в вопросах создания единого дорожного пространства и инженерной инфраструктуры.

- Единая агломерация - это реальность в которой мы уже существуем, - подчеркнул врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Вопросов, которые требуют решения, в агломерационной зоне довольно много. Один из основных - это социальная инфраструктура. Из-за массовой сдачи в аренду жилья в этих районах ни у Петербурга, ни у Ленинградской области, нет исчерпывающих данных, сколько же человек проживает в том или ином квартале. Соответственно, нет цифр, сколько там детей или пожилых людей, нуждающихся в социальном обслуживании. Как следствие, возникает ситуация, когда, например, столкнувшись с нехваткой соцобъектов в Ленобласти, граждане начинают пользоваться этими соцобъектами в Петербурге. Как следствие, эти объекты работают в условиях запредельных нагрузок: в поликлиниках возникают очереди, в детских садах группы оказываются переполнены.

В свою очередь, жители Ленобласти массово едут на работу в Петербург и там же платят налоги. Но на объекты социальной инфраструктуры они рассчитывают именно на территории Ленобласти.

Чтобы получить исчерпывающую картину как по необходимым соцобъектам, так и по ситуации с маятниковой миграцией, власти Петербурга и Ленобласти планируют запросить данные у мобильных операторов. Они могут оказаться более точными чем информация о регистрации, поскольку мобильные телефон есть у подавляющего большинства граждан трудоспособного возраста.

Еще один вопрос, который обсуждался в рамках заседания - это транспортная ситуация. У регионов есть совместные проекты по дорожному строительству, а в сфере общественного транспорта самым масштабным обещает стать строительство станции метро в Кудрово.

Как отмечают в пресс-службе администрации Петербурга, договоренность достигнута следующая: Ленобласть бесплатно выдаст землю для самой станции и всех необходимых инженерных объектов. Средства на строительство будут выделяться из бюджетов регионов, также возможно привлечение федерального финансирования. Помимо продолжения "оранжевой ветки" запланировано строительство ветки скоростного трамвая, он должен связать Новосаратовку со станцией метро "Улица Дыбенко".