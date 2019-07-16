Почему банки выдают потребительские займы вместо кредитов

Сейчас собственные МФО открыли девять крупных банков. Займы предоставляются в основном в POS-сегменте (это выдача средств на покупку конкретных товаров, заем оформляется прямо в магазине). Также банковские МФО работают с сегментом МСП и становятся запасным аэродромом для тех заемщиков, которые пришли в банк за кредитом, но получили отказ.
Тема становится все более актуальной. Так, на прошедшем в Петербурге XXVIII Международном финансовом конгрессе партнерству кредитных и микрофинансовых организаций посвятили целую сессию.
Советник председателя ЦБ России Алексей Симановский, ставший модератором беседы, признался, что перед сессией обратился ко всем участникам с просьбой проявить предельную откровенность. Но острой дискуссии не получилось: топ-менеджеры МФО и банков в один голос говорили о пользе такого формата взаимодействия.
Так, по словам Арсена Ляметова, генерального директора МФК "Т-Финанс" (это "дочка" "Тинькофф банка"), существуют определенные операционные расходы на обслуживание каждого клиента, неважно, обращается он в банк или МФО. Но если гражданин берет большую сумму на длительный срок, то доля этих расходов оказывается значительно меньше, чем когда клиенту требуется, например, купить одежду или обувь и расплатиться за пару месяцев.
Банку невыгодно давать в кредит 10 тысяч рублей на два месяца. А поднять процентную ставку или включить дополнительные комиссии он не сможет, регулятор таких схем не допускает. Как результат, гражданин получает отказ в кредите, хотя банк ничего против него не имеет, он для него по-прежнему приятный и добросовестный заемщик. Но МФО, ставка которого выше, может выдать заем на два месяца. Правда, уже не под 20 процентов годовых, как это было бы при банковском кредите, а под 60. Если гражданин в срок выполнит свои обязательства, то переплата окажется необременительной и все останутся довольны. Гражданин получит деньги и сохранит идеальную кредитную историю, МФО отработает с прибылью.
Правда, здесь есть нюансы. Клиенты банков - это самые желанные заемщики для любого МФО, у них есть хорошая кредитная история, они имеют работу и способны погасить заем без просрочек. Согласно данным рэнкинга МФО за первый квартал 2019 года, составленного Национальным рейтинговым агентством, доля просроченной задолженности у 30 крупнейших компаний страны, занимающихся выдачей микрозаймов, составляет 35 процентов. В прошлом году этот показатель достигал 39 процентов. Составители рэнкинга отмечают, что МФО стремятся к оптимизации портфеля заемщиков, они ужесточают требования к выдаче средств. И, конечно, активная деятельность банковских "дочек", направленная на то, чтобы клиенты не ушли к сторонним микрофинансистам, другие компании не радует.
Стремление банков во что бы то ни стало сохранить клиента, которому нужно мало денег на небольшой срок, объясняется еще одной тенденцией: займы становятся альтернативой классическим потребительским кредитам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала года рост объемов потребкредитования по стране составил всего 0,1 процента. Драйверами остаются крупные города. Например, в Петербурге число выданных кредитов увеличилось на 12,6 процента, в Москве - на 17,9 процента. Но в Ленобласти число полученных потребкредитов сократилось на 3,4 процента. Снизились и темпы выдачи кредитных карт.
Стоит отметить, что банковские "дочки" довольно уверенно чувствуют себя в сегменте МФО. Сейчас данная сфера трансформируется, вступили в силу новые требования законодательства, которые ограничивают процентную ставку до одного процента в день и предельную сумму долга. Часть МФО ушли с рынка. По данным ЦБ, в прошлом году прекратили свою деятельность 269 организаций. Тем не менее банки, которые изначально живут при более жестких требованиях, оценивают сферу МФО как более свободную даже после всех нововведений. Кроме того, у банков есть одно конкурентное преимущество: созданные "дочки" пользуются всей инфраструктурой кредитных организаций: сайтами, базами клиентов, офисами. Благодаря этому дочерние МФО могут экономить на операционных расходах..
На сессии Международного финансового конгресса красной нитью проходил тезис: если гражданину нужны деньги, то он их все равно найдет, так пусть он лучше займет их в легальном МФО, чем пойдет к "серому" кредитору. И дочерние МФО во многом столь же открыты к регулятору, как и банк - создатель структуры. Но принцип "из двух зол выбирать наименьшее" может быть актуален лишь в том случае, если микрофинансовые "дочки" останутся для заемщика и банка своеобразным планом "Б", а выдача займов вместо кредитов не станет массовой.