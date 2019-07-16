Почему банки выдают потребительские займы вместо кредитов

Банковский сектор активно осваивает рынок потребительских займов. Этот процесс не особо афишируется, но все больше граждан, которые приходят в банки за кредитами, выходят из учреждений с займами. Разница в первую очередь в цене: если кредиты потребителям выдают по условиям банков, которые жестко регулируются ЦБ, то процентную ставку по займам учреждения выбирают самостоятельно. Сами банки ожидаемо заявляют, что их микрофинансовые "дочки" способны значительно обелить рынок МФО и защитить потребителя благодаря высоким стандартам банковского обслуживания, распространяемым в том числе и на эту сферу. Регулятор не возражает, но на всякий случай в ЦБ внимательно следят за ситуацией.

Сейчас собственные МФО открыли девять крупных банков. Займы предоставляются в основном в POS-сегменте (это выдача средств на покупку конкретных товаров, заем оформляется прямо в магазине). Также банковские МФО работают с сегментом МСП и становятся запасным аэродромом для тех заемщиков, которые пришли в банк за кредитом, но получили отказ.

Тема становится все более актуальной. Так, на прошедшем в Петербурге XXVIII Международном финансовом конгрессе партнерству кредитных и микрофинансовых организаций посвятили целую сессию.

Советник председателя ЦБ России Алексей Симановский, ставший модератором беседы, признался, что перед сессией обратился ко всем участникам с просьбой проявить предельную откровенность. Но острой дискуссии не получилось: топ-менеджеры МФО и банков в один голос говорили о пользе такого формата взаимодействия.

Так, по словам Арсена Ляметова, генерального директора МФК "Т-Финанс" (это "дочка" "Тинькофф банка"), существуют определенные операционные расходы на обслуживание каждого клиента, неважно, обращается он в банк или МФО. Но если гражданин берет большую сумму на длительный срок, то доля этих расходов оказывается значительно меньше, чем когда клиенту требуется, например, купить одежду или обувь и расплатиться за пару месяцев.

Банку невыгодно давать в кредит 10 тысяч рублей на два месяца. А поднять процентную ставку или включить дополнительные комиссии он не сможет, регулятор таких схем не допускает. Как результат, гражданин получает отказ в кредите, хотя банк ничего против него не имеет, он для него по-прежнему приятный и добросовестный заемщик. Но МФО, ставка которого выше, может выдать заем на два месяца. Правда, уже не под 20 процентов годовых, как это было бы при банковском кредите, а под 60. Если гражданин в срок выполнит свои обязательства, то переплата окажется необременительной и все останутся довольны. Гражданин получит деньги и сохранит идеальную кредитную историю, МФО отработает с прибылью.

Клиенты банков - это самые желанные заемщики для любого МФО, у них хорошая кредитная история, они имеют работу и способны погасить заем без просрочек

Правда, здесь есть нюансы. Клиенты банков - это самые желанные заемщики для любого МФО, у них есть хорошая кредитная история, они имеют работу и способны погасить заем без просрочек. Согласно данным рэнкинга МФО за первый квартал 2019 года, составленного Национальным рейтинговым агентством, доля просроченной задолженности у 30 крупнейших компаний страны, занимающихся выдачей микрозаймов, составляет 35 процентов. В прошлом году этот показатель достигал 39 процентов. Составители рэнкинга отмечают, что МФО стремятся к оптимизации портфеля заемщиков, они ужесточают требования к выдаче средств. И, конечно, активная деятельность банковских "дочек", направленная на то, чтобы клиенты не ушли к сторонним микрофинансистам, другие компании не радует.

Стремление банков во что бы то ни стало сохранить клиента, которому нужно мало денег на небольшой срок, объясняется еще одной тенденцией: займы становятся альтернативой классическим потребительским кредитам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала года рост объемов потребкредитования по стране составил всего 0,1 процента. Драйверами остаются крупные города. Например, в Петербурге число выданных кредитов увеличилось на 12,6 процента, в Москве - на 17,9 процента. Но в Ленобласти число полученных потребкредитов сократилось на 3,4 процента. Снизились и темпы выдачи кредитных карт.

Стоит отметить, что банковские "дочки" довольно уверенно чувствуют себя в сегменте МФО. Сейчас данная сфера трансформируется, вступили в силу новые требования законодательства, которые ограничивают процентную ставку до одного процента в день и предельную сумму долга. Часть МФО ушли с рынка. По данным ЦБ, в прошлом году прекратили свою деятельность 269 организаций. Тем не менее банки, которые изначально живут при более жестких требованиях, оценивают сферу МФО как более свободную даже после всех нововведений. Кроме того, у банков есть одно конкурентное преимущество: созданные "дочки" пользуются всей инфраструктурой кредитных организаций: сайтами, базами клиентов, офисами. Благодаря этому дочерние МФО могут экономить на операционных расходах..

Между тем

На сессии Международного финансового конгресса красной нитью проходил тезис: если гражданину нужны деньги, то он их все равно найдет, так пусть он лучше займет их в легальном МФО, чем пойдет к "серому" кредитору. И дочерние МФО во многом столь же открыты к регулятору, как и банк - создатель структуры. Но принцип "из двух зол выбирать наименьшее" может быть актуален лишь в том случае, если микрофинансовые "дочки" останутся для заемщика и банка своеобразным планом "Б", а выдача займов вместо кредитов не станет массовой.