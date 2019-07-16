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16.07.2019 16:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Встраиваемся в цифровой мир

Регионы СЗФО приступили к "оцифровке" экономики в рамках масштабного нацпроекта
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 153(7911)
Реализация национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного в конце прошлого года, вступила в активную стадию в регионах Северо-Западного федерального округа. Чего ждать от масштабной цифровизации гражданам и бизнесу, выясняла корреспондент "Российской газеты".

В Калининградской области за три ближайших года дипломы профобразования в сфере цифровой экономики получат более 4,7 тысячи выпускников. Таков целевой показатель регионального проекта "Кадры для цифровой экономики". В рамках этого же проекта программы повышения квалификации в сфере IT пройдут не менее восьми тысяч калининградцев.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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К примеру, в 2019 году Балтийский федеральный университет имени Канта объявил набор на новую магистерскую программу "Правовое сопровождение цифровой экономики". Вуз заложил шесть бюджетных и 20 платных мест. При наличии спроса число магистрантов, обучающихся на коммерческой основе, могут увеличить.

- Цифровая трансформация коснулась практически всех сфер экономики и социальной жизни общества, - рассуждает руководитель новой программы, профессор-исследователь БФУ имени Канта, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Рожкова. - Поэтому не вызывает сомнений востребованность специалистов, знакомых с особенностями цифровой среды в аспекте права, разбирающихся в юридических вопросах, связанных с внедрением новых технологий.

Помимо "Кадров", в регионе разработали еще четыре областных проекта в рамках федерального нацпроекта. "Информационная инфраструктура" предусматривает максимальную "интернетизацию" всех сфер деятельности и учреждений региона. "Информационная безопасность" позволит минимизировать последствия компьютерных атак на информационные системы органов власти и муниципалитетов. Власти региона и местные администрации среди прочего обязуются постепенно наращивать долю отечественного программного обеспечения: с 60 процентов в 2019 году до 75 процентов в 2021-м.

В основе проекта "Цифровое государственное управление" - перевод взаимодействия граждан с органами власти и коммерческими структурами в цифровой формат. Через три года не менее 40 процентов всех услуг калининградцы должны будут получать в режиме онлайн, без личного посещения государственных учреждений. Проект "Цифровые технологии" создает стимулы для калининградских компаний инвестировать в развитие "сквозных" цифровых технологий. Всего же региональный бюджет планирует в ближайшие пять лет потратить на мероприятия, включенные в калининградский блок нацпроекта "Цифровая экономика", более полумиллиарда рублей.

Фото: iStock
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В Мурманской области квалификацию повышают чиновники. Занятия стартовали в июне, курс "Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции" прослушали около 300 человек. Программу разработал Центр подготовки руководителей цифровой трансформации (структурное подразделение Высшей школы государственного управления РАНХиГС).

Как рассказала академический директор этого центра Мария Шклярук, на федеральном уровне решили сосредоточить серьезные ресурсы на обучении госслужащих. Это позволит познакомить чиновников с базовыми понятиями цифровой трансформации и цифровой экономики, обозначить ключевые требования к госслужащим новой формации. Речь идет о клиентоориентированности, умении слушать граждан, умении критически оценивать свою работу.

А жители Северной столицы уже оценили удобство нового элемента городской цифровой экономики - Единой карты петербуржца (ЕКП). Банковская карта на платформе системы "Мир" является одновременно удостоверением личности, полисом ОМС и проездным. Ее владельцы получают скидки в магазинах, аптеках, музеях, театрах, ресторанах, детских досуговых центрах. Можно подключить к ЕКП и бонусные карты торговых сетей.

Выдача карт стартовала в мае 2019-го в 360 отделениях трех банков - партнеров проекта. По данным комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, к началу июля горожане подали 90 тысяч заявлений, а владельцами ЕКП стали 33 тысячи человек. К уникальному проекту постоянно присоединяются новые партнеры.

Прямая речь

Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ:

- Россия сегодня имеет все предпосылки для встраивания в цифровой мир на правах лидера. У нас развитая инфраструктура - стоимость одного ГБ мобильных данных в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 раз ниже, чем в США, в 17 раз ниже, чем в Южной Корее. Мы на седьмом месте в мире по степени вовлечения людей в цифровую экономику. При этом 86 процентов населения пользуется интернетом каждый день. У нас самое большое в мире посещение сайта госуслуг. Так, за 2018 год было оказано 2,6 миллиарда госуслуг, а число авторизированных пользователей достигло 90 миллионов человек в этом году.

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